Archivan la causa por la "venta" de una menor de 14 años a una familia en Lleida

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado que investiga la supuesta "venta" de una menor de 14 años, residente en Navarra, a otra familia en Lleida para un matrimonio forzoso ha sido archivada al declarar la chica que su estancia en la localidad catalana es "voluntaria".

Según han explicado a Europa Press fuentes de la investigación, a pesar de que "existen pruebas evidentes" de la "venta" de la menor, ante el testimonio de la joven, en el que afirma que se encuentra "voluntariamente" en Lleida y ejercía la mendicidad "porque quería", el juez "no puede hacer otra cosa que archivar".

Este sábado se conocía que la Guardia Civil había detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por supuestamente "venderla" a otra familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, también fueron detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero en una localidad de la Ribera de Navarra. Los padres de la menor de 14 años, un hombre y una mujer de 35 años, supuestamente "vendieron" a su hija a otra familia residente en Lleida para que, al parecer, contrajera matrimonio con su hijo.

La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora, informaron este sábado desde la Guardia Civil.

Una denuncia de los Servicios Sociales permitió iniciar una investigación por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil en Navarra. Nada más se tuvo conocimiento, los agentes se coordinaron con los Mossos d'Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lleida. Finalmente, este pasado mes de octubre, la menor fue hallada en la localidad de Les Borges Blanques. Los agentes de los Mossos d'Esquadra trasladaron a la menor a un centro de protección.

En Navarra fueron detenidos los padres de la víctima y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela. En Lleida, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas, dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42, y pasaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.