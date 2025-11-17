El Archivo de Navarra celebra el ciclo 'Otoño Archimusical'

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra organiza una nueva edición del ciclo 'Otoño Archimusical' con diversas actividades destinadas a impulsar el conocimiento de los fondos musicales que custodia la institución y a divulgar la música en el marco del programa 'Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra'. Las actividades tendrán lugar los días 19 y 26 de noviembre y 10 de diciembre en el Archivo.

El 19 de noviembre, miércoles, a las 19 horas, la sala polivalente del Archivo acogerá la conferencia de Jesús Echeverría Jaime titulada 'Recuerdos del dominó azul en forma de obertura: fuentes, análisis y edición crítica de la obra'. En la conferencia se analizará esta partitura de Emilio Arrieta (1821-1894), que fue concebida como una nueva obertura derivada de su primera zarzuela, 'El Dominó Azul'.

La partitura, que había sido identificada durante el proceso de tratamiento archivístico del fondo Huarte, conservado en el Archivo Real y General de Navarra, fue interpretada y grabada en septiembre de 2022 por la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la dirección de Jesús Echeverría. La grabación se encuentra disponible desde el año 2023 en la Fonoteca Navarra. La partitura ha sido objeto de una edición crítica realizada por Echeverría que va a ser publicada por el Archivo con el número 3 de su Colección AMAEN. La entrada a la conferencia será libre y gratuita hasta completar aforo.

El 26 de noviembre, miércoles, también a las 19 horas, tendrá lugar el concierto titulado 'La música del Reino. Guillaume de Machaut'. El concierto correrá a cargo de dos intérpretes del Ensemble Uqbarnagh, las cantantes e instrumentistas Julieta Viñas (canto, viola medieval y percusiones) y Gloria Aleza (canto, vihuela de arco, zanfona y rabel) y contará con la presentación y contextualización histórica por parte del historiador Mikel Zuza Viniegra.

El concierto se celebrará en el salón de actos del Archivo Real y General de Navarra, en el marco de la exposición dedicada a 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)', y se centrará en la figura de Guillaume de Machaut, destacado compositor y poeta francés que estuvo al servicio de Carlos II de Navarra, a quien dedicó algunas de las obras que se interpretarán en esta ocasión. La entrada al concierto será gratuita, previa retirada de invitación el mismo día del concierto en la propia institución.

Finalmente, como cierre de las actividades del 'Otoño Archimusical' el 10 de diciembre, miércoles, a las 19 horas, se ha programado una conferencia a cargo de María Narbona Cárceles, profesora titular del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza, que versará sobre 'La actividad musical en la corte de Carlos III el Noble de Navarra'. La entrada a esta conferencia será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala polivalente del Archivo Real y General de Navarra.