El Archivo de Navarra incrementó sus fondos en 2025 con una cifra récord de 83 nuevos ingresos

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra recibió en 2025 un total de 83 ingresos, que se distribuyen en 32 fondos documentales, 4 bibliotecas y 47 documentos singulares. Este incremento supone la mayor aportación realizada por parte de la sociedad navarra para el enriquecimiento del contenido del Archivo Real y General de Navarra.

La mayor parte de estos fondos y documentos proceden de manos privadas y fueron entregados por particulares y entidades mediante la modalidad de donación. Otros, en menor medida, lo hicieron mediante transferencia desde otras administraciones o incluso mediante adquisición.

De todos los fondos documentales recibidos, el mayor número corresponde a los de carácter personal o familiar, entre los que destacan los fondos de la familia Landa Marco, de Dicastillo, la familia Fort, de Elizondo, la familia Larráin, de Aranaz, la familia Pérez de Tafalla, el fondo personal Gregorio Ganuza o la colección de Programas de Fiestas de Navarra de Fernando Hualde, indican en una comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Entre los fondos musicales recibidos se encuentra la Asociación Los Amigos del Arte', los fondos de Joaquín Luqui, Juan Antonio García Gorráiz, Koldo Pastor, Vicent Egea, Iñaki Eguino y las empresas GOR Discos y Arion Estudio de Sonido.

Los fondos fotográficos se incrementaron con la entrega de nuevas fotografías de Foto Galle, José Martínez Berasáin, Pedro Ciga y Teodoro Ruiz de Galarreta, que se incorporaron a sus respectivos fondos, además del fondo Joaquín Martínez Úbeda.

En cuanto a las piezas singulares recibidas destacan fotografías de Pamplona, Estella, Roncesvalles, Valcarlos y Marcilla, ejecutorias de hidalguía como las de la familia Escolar, la familia Sesma o la familia Zufía, mapas y planos de Pamplona y Navarra y grabados y estampas calcográficas.

En estos momentos, los fondos, colecciones y documentos singulares recibidos durante el año 2025 se encuentran en proceso de organización y catalogación, y algunos ya han sido digitalizados con objeto de facilitar su consulta.

Todas las personas interesadas en entregar en donación documentos susceptibles de formar parte de los fondos del Archivo Real y General de Navarra pueden contactar con los responsables de la institución a través del teléfono 848 42 46 23.