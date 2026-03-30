El Archivo de Navarra presenta el catálogo de la exposición de Carlos III el Noble

Presentación del Catálogo de Carlos III. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha presentado este lunes en el Archivo Real y General de Navarra, el catálogo de la exposición 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)'. Esta publicación pone fin a los actos conmemorativos organizados con motivo del VI Centenario de la muerte de Carlos III el Noble, rey de Navarra fallecido un 8 de septiembre de 1425.

Durante este tiempo se ha celebrado el ciclo de conferencias 'Reyes y Reinas de Navarra', el ciclo de conferencias 'Carlos III el Noble' que recorrió Pamplona, Tudela, Estella-Lizarra, Sangüesa y Olite, un concierto de música medieval, varias microexposiciones y la exposición temporal 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)', de la que deriva el catálogo que ahora se presenta.

Como actividad central de los actos conmemorativos, esta exposición temporal, que abrió sus puertas en el Archivo Real y General de Navarra el pasado día 5 de septiembre de 2025, todavía puede visitarse hasta su cierre, previsto para el día 12 de abril de 2026. La exposición estuvo precedida de visitas guiadas a los talleres de restauración que permitieron conocer los procesos de intervención de piezas y documentos, y durante todo su desarrollo ha estado acompañada de un programa de visitas guiadas gratuitas, visitas infantiles, ha contado con una audioguía gratuita, con una guía didáctica infantil y ha ofrecido un audiovisual creado con IA generativa sobre la huella del legado de Carlos III en la Navarra actual, que, a través de distintos hitos, también ha estado presente en varias localidades navarra (Tudela, Viana, Tafalla, Olite, Estella-Lizarra, Sangüesa y Pamplona).

La financiación del catálogo que ahora se presenta ha corrido a cargo de la Sección de Archivo Real y General de Navarra, mientras que la impresión ha sido financiada por la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico, ambas de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. La obra, de la que se ha preparado una tirada de 600 ejemplares, está disponible a la venta a un precio de 35 euros en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, en la calle Navas de Tolosa, 21, de Pamplona.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

El catálogo es el resultado de un trabajo realizado por un numeroso equipo de especialistas encabezados por Eloísa Ramírez, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra, autora de los textos generales. Se ha contado así con Roberto Ciganda, medievalista y técnico del Servicio de Descripción de Documentos de Comptos del Archivo, coordinador general de la obra junto a Félix Segura, director del Archivo, y Alicia Ancho, restauradora y directora del Servicio de Patrimonio Histórico, autora de los textos relativos a la restauración de las piezas. El diseño gráfico es obra de José Miguel Parra Torres y la obra cuenta con un gran despliegue fotográfico.

Junto a ellos, para la elaboración de las fichas técnicas de las piezas artísticas, arqueológicas y documentales y de los hitos exteriores, han participado un total de 23 especialistas procedentes de la Historia Medieval, Historia del Arte, Historia del Derecho, Historia de la Literatura, Arqueología, Numismástica, Heráldica y Archivística, entre los que se encuentran Amaia Vicente, Martina Brufani, Joan Domenge i Mesquida, Clara Fernández-Ladreda, Mercedes Galán, Paula Grañeda, Susana Herreros, Miguel Ibáñez, Véronique Lamazou-Duplan, Maite López de Guereño, Javier Martínez de Aguirre, Carlos Martínez, Fermín Miranda, Íñigo Mugueta, María Narbona, Merche Osés, Agurtzane Paz, Mikel Ramos y Jesús Sesma.

EL CATÁLOGO

El catálogo 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)' permite conocer de primera mano, a lo largo de 412 páginas, la figura de Carlos III en toda su amplitud, su trayectoria vital y su legado patrimonial. Ofrece una mirada rigurosa y renovada sobre la figura de un monarca excepcional, especialmente identificado con la buena gestión del reino y la cercanía a sus súbditos, según ha informado el Gobierno foral.

La monografía se divide en ocho capítulos escritos por Eloísa Ramírez. En el primero de ellos 'Un rey, una época, un escenario' aborda los orígenes del monarca, su matrimonio y sus primeros años en familia hasta su coronación. El segundo, 'Un mundo en cambio', contextualiza una Europa asolada por la peste, la guerra de los Cien Años y el Cisma de la Iglesia, retos ante los que el monarca esgrimió como armas la diplomacia y la negociación. El tercer capítulo, 'Escenarios del poder real', ahonda en el aparato y los recursos que permitieron a Carlos III mostrarse y vivir como rey.

El cuarto capítulo, 'Mujeres en los círculos de poder', se detiene en las mujeres más influyentes de su entorno, como su madre, sus tías, su esposa y sus hijas. A continuación, el cuarto capítulo recuerda la situación de 'El reino' con el estudio de los distintos grupos sociales que poblaron la Navarra de los siglos XIV y XV. El quinto capítulo, 'El rey del buen gobierno', desarrolla la idea central de la exposición con las ideas políticas que inspiraron gran parte de su acción de gobierno y cómo se plasmaron en la modernización y mejora de los mecanismos administrativos y del fomento de la paz social. El sexto capítulo, 'El rey de buena memoria', recuerda la memoria dejada por el "rey Noble" y la evolución de su legado con el paso del tiempo hasta nuestros días.

Finalmente, el último capítulo 'Arte y objetos del tiempo de Carlos III: materiales, técnicas y restauración', a cargo de Alicia Ancho, se centra en las tareas de intervención realizadas sobre las piezas exhibidas en la exposición.

Junto a esos textos generales se despliegan un total de 84 textos realizados por distintos especialistas, en los que se analizan otras tantas piezas significativas de carácter artístico, arqueológico y documental expuestas en la muestra temporal, además de los hitos externos, "un conjunto patrimonial de gran envergadura que permite comprender la obra y el legado de un monarca excepcional, desde las más amplias perspectivas, durante el período de mayor esplendor del reino de Navarra".

ÚLTIMAS VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Con motivo de la publicación del catálogo y aprovechando los últimos días en los que la exposición va a estar abierta, el Archivo Real y General de Navarra ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas los días 7, 8, 9 y 10 de abril, a las 11 horas, para recorrer los espacios expositivos y admirar las obras reunidas en sus salas, una oportunidad para conocer el legado patrimonial de Carlos III el Noble.

Para poder asistir a estas visitas guiadas gratuitas será necesario que las personas interesadas reserven plaza llamando al teléfono 848 42 46 13.