Arizcuren dice que su relación con Cerdán era "estrecha y de amistad" pero "ningún tipo de relación profesional"

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren comparece ante la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra, en el Parlamento de Navarra, a 24 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La compare - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de UPN Óscar Arizcuren, cuya empresa fue beneficiaria de pagos por parte de Servinabar, ha señalado que su relación con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era "estrecha y de amistad" si bien ha afirmado que no ha tenido con él "ningún tipo" de relación profesional, "ni comercial ni empresarial".

Arizcuren ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública y ha explicado que conoció a Cerdán, de quien el informe de la UCO de la Guardia Civil dice que es propietario del 45% de Servinabar, en el Parlamento de Navarra, donde coincidieron en la legislatura 2015 a 2019. "Ahí estábamos los dos grupos, el Partido Socialista y Unión de Pueblo Navarro en la oposición, y la relación que tuve con él fue de coordinar acciones en la oposición", ha expuesto, para precisar que, tras su paso por la Cámara foral, mantuvieron la relación de "amistad", que se ciñó a "temas personales".

Tras afirmar que no ha tenido relación con Koldo García, Arizcuren ha comentado que su relación con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, comenzó en Navarra, donde "tenemos conocidos en común, que nada tienen que ver con la política, y yo lo conocí en Pamplona", no recuerda el año pero lo sitúa entre 2018 y 2020.

Según ha precisado, "he estado varias veces con él, y a partir del año 2022 he tenido más relación, porque tenía una relación profesional, que ha sido temporal". "No era una de mis clientes principales pero sí he trabajado para Servinabar", ha manifestado, para señalar que con Alonso "he quedado varias veces, he estado con él en Madrid, en Pamplona, no sé el número de veces, una relación normal; era una buena relación pero no era un amigo".

Arizcuren ha señalado que "he quedado con él, y con otra mucha gente, para hablar de inversiones, de temas políticos desde puntos de vista diferentes; relaciones normales con la gente". Una relación "personal", si bien "no de amigo", ha dicho. "Además yo no me dedicaba a los negocios, con lo cual yo quedaba con gente, pero no tenía por qué ser para algo ni empresarial ni comercial", ha expuesto.

Sobre si negociaba algo política o empresarialmente con Antxon Alonso o se ceñía una relación personal, Óscar Arizcuren ha precisado que era "personal". "Desde que yo le conozco hasta 2022 yo soy un trabajador normal de AENA; yo trabajo en AENA desde el año 2000 y en el 18 me cesan de director y yo tengo un puesto de trabajo normal que nada tiene que ver con un puesto ni cargo público", ha indicado.

Tras precisar que conoció a Alonso porque "tenemos conocidos en común y nada que ver con la política", ha manifestado, sobre si habló con él por ejemplo del proyecto Mina Muga, que "sí he hablado con él, sí, pero yo ahí no pinto nada".

Arizcuren ha comentado que, tras los informes de la UCO, cortó cualquier tipo de relación tanto con Cerdán como con Alonso, "por prudencia", por lo que no han hablado posteriormente. "No he tenido ninguna relación", ha subrayado, para señalar que "no tenía facturas" con Servinabar desde principios de 2024. "No es a raíz de que salgo esto", ha dicho.

(Seguirá ampliación)