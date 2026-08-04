Arranca este miércoles el asfaltado de la avenida de Pío XII en el cruce con la avenida de Sancho el Fuerte

Archivo - Avenida Pío XII. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una vez concluidas las obras de asfaltado en la avenida de Aróstegui, este miércoles se abordarán nuevos trabajos en la avenida de Pío XII, una de las principales vías de acceso a Pamplona. En esta zona, el Ayuntamiento tiene previsto asfaltar el cruce de esta avenida con la avenida de Sancho el Fuerte. Esta obra, desarrollada de forma conjunta con la de la avenida de Aróstegui, tendrá un coste de 200.470 euros.

La renovación del pavimento de Pío XII en el cruce con Sancho el Fuerte completa las obras del corredor sostenible ejecutadas el año pasado. En esta zona, está previsto fresar y asfaltar la calzada completa.

Para ejecutar las obras, será necesario cortar el tráfico en el nudo de conexión de las dos avenidas. De las 7 horas de este miércoles, se cortará la circulación de la avenida de Pío XII a partir del cruce con la calle Iturrama en sentido entada de ciudad; y a la inversa, desde la calle Monasterio Urdax, en sentido salida. También se cortará la calle Sancho el Fuerte, desde la plaza de Europa sentido hacia Pío XII; y desde Fuente el Hierro, sentido Pío XII. Este corte, se prolongará durante toda la jornada, con el objetivo de poder reabrir el tráfico el jueves, día 6, hacia las 15.00 horas. No obstante, se mantendrán cortes puntuales a partir de esa hora para finalizar las labores de pintado, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Los vehículos que durante las obras se queden la avenida de Pío XII, por estacionamiento o por garajes, deberán circular por la vía atendiendo las indicaciones del personal que realiza las obras, cruzando la mediana en las zonas de pasos de peatones, ya que estos no se van a asfaltar. De esta forma, podrán acceder al carril adecuado. Los vehículos que queden en Sancho el Fuerte, por su parte, saldrán en contradirección a las glorietas, también atendido las correspondientes indicaciones.

El servicio de transporte urbano comarcal desviará varias de sus rutas durante toda la obra, que estarán debidamente indicados en la página web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las paradas afectadas.

El tráfico quedará completamente restituido el viernes a última hora de la tarde. Si bien es posible que los trabajos de pintado de señalización horizontal continúen el lunes día 10.