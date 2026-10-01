Arte contemporáneo, historia y memoria protagonizan las exposiciones de la Ciudadela en los Encuentros de Pamplona 2026

Imagen de una de las muestras - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciudadela, "referente en Pamplona como espacio para la creación y la exhibición de arte contemporáneo", será uno de los escenarios de los Encuentros de Pamplona/Iruñeko Topaketak 2026.

La Sala de Armas, el Polvorín y el Horno albergarán durante los Encuentros exposiciones y obras de artistas de diferentes generaciones y procedencias, junto a piezas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona y de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa'.

A través de diferentes lenguajes y aproximaciones, las propuestas abordarán cuestiones relacionadas con la memoria, el testimonio, el conflicto, las imágenes y la relación entre las obras y los espacios que las acogen.

Las propuestas han sido presentadas en rueda de prensa por la concejala delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki; el director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Iñaki Apezteguia; la delegada en Navarra de la Fundación 'la Caixa', Izaskun Azcona; y las comisarias de la exposición 'Un lugar que no es aquí', Elena Olave y Jone Rubio.

'La primera planta de la Sala de Armas de la Ciudadela acoge, entre el 1 de octubre y el 31 de enero de 2027, la exposición 'Un lugar que no es aquí', integrada por obras de las artistas contemporáneas Ainhoa Apezteguía, Nagore Chivite y Leire Lacunza, en diálogo con una selección de obras de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.

La muestra está comisariada por Jone Rubio Mazkiaran y Elena Olave Duñabeitia. La exposición colectiva explora las diferentes formas de encarnar la memoria y el testimonio.

La propuesta parte de la relación entre el testimonio histórico y personal asociado a la Sala de Armas de la Ciudadela y las obras de las tres artistas, "planteando una reflexión sobre cómo materializar la memoria y sobre aquello que permanece y aquello que falta en el espacio expositivo".

La muestra "explora, mediante la evocación, la correlación entre el espacio histórico y las artistas que lo ocupan, poniendo especial énfasis en lo poético, lo difuso y lo indefinible de las obras de arte".

Las piezas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona dialogan con los trabajos de las tres creadoras en una sala construida a finales del siglo XVI con fines bélicos, "generando una relación entre diferentes tiempos, experiencias y formas de aproximarse a la memoria".

Los trabajos de Nagore Chivite Lizarraga (Aos, Navarra, 1999), Ainhoa Apezteguia Extramiana (Pamplona, 2002) y Leire Lacunza Miranda (Donostia-San Sebastián, 1996) contemplan la memoria "como un proceso de construcción y materializan y comparten palabras, imágenes y vivencias cotidianas a través del arte".

La exposición combina vídeo, fotografía, montaje e instalaciones de las tres artistas. La muestra se puede visitar, de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30 horas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EXPOSICIÓN

Junto a la exposición, se han previsto tres actividades complementarias, dos talleres de escritura y un concierto. El primero de los talleres, 'La memoria es una hoja en blanco', de Iñigo Satrustegi, se celebra el sábado 7 de noviembre, a las once, con plazas limitadas que se reservan en el correo cultura@pamplona.es. El taller trabaja en torno al relato y la memoria.

El segundo taller tendrá lugar el sábado 16 de enero de 2027, también a las once, con el título 'Ingurua izendatuz gerorako lur bat malgutuz', una cita de la escritora Ane Zubeldia Magriña en su libro 'Kontra' (Susa, 2025).

En este taller, las escritoras Ainhoa Apezteguia y Nagore Chivite relacionan imágenes con textos propios y de otros autores, con el objetivo de "trabajar experiencias o narrativas propias desde lo colectivo y lo grupal". Este taller se realiza en euskera y es necesaria inscripción previa en el correo cultura@pamplona.es.

La tercera actividad es el concierto de música con audiovisuales del sábado 12 de diciembre, a las seis de la tarde, denominado 'Carmasutra', de la mano de Carmen Rodriguez Conesa.

HITO STEYERL, MONA HATOUM Y SUSANA SOLANO EN LA CIUDADELA

La programación artística de los Encuentros de Pamplona/Iruñeko Topaketak 2026 se expande con otras propuestas que ocupan diferentes espacios de la Ciudadela y que "permiten establecer nuevas relaciones entre arte contemporáneo, espacio, historia y memoria".

La presencia de Hito Steyerl ocupa el Polvorín de la Ciudadela, entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, con las obras 'Is the museum a battlefield? (¿Es el museo un campo de batalla?)' y 'November (Noviembre)'.

Artista visual, realizadora cinematográfica y "un referente en pensamiento sobre el arte contemporáneo", Steyerl lleva años trabajando sobre los medios de comunicación, las imágenes y sus formas de circulación.

En 'Is the museum a battlefield?', una instalación formada por dos canales de vídeo, aborda "los vínculos financieros y políticos entre las instituciones de arte contemporáneo y la industria armamentística mundial". La obra plantea así "una mirada crítica sobre las relaciones entre cultura, poder, economía y conflicto".

En 'November', Steyerl reflexiona sobre el papel de las imágenes en los procesos revolucionarios y de transformación política a partir de la historia de Andrea Wolf, una amiga de la artista que se involucró en el movimiento de liberación kurdo en Turquía.

La obra conecta la memoria personal con la circulación y transformación de las imágenes, y "con la manera en que estas pueden convertirse en herramientas de movilización y representación".

En la entrada de la Sala de Armas, entre el 2 y el 12 de octubre, se presenta 'Fontana nº 3', de Susana Solano, una obra de hierro perteneciente a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 'la Caixa'.

La pieza "constituye un ejemplo de la sensualidad y la sutileza poética características del trabajo de Solano". El hierro, trabajado mediante técnicas de forja industrial rudimentarias, "conserva las huellas del proceso de elaboración y evoca las irregularidades y las imperfecciones de la artesanía y de la intervención humana".

La obra, fechada entre 2006 y 2007, "adopta una forma que recuerda a una escalera y establece una relación entre la naturaleza, el tránsito y el propio espacio que la acoge".

El Horno de la Ciudadela acoge, también del 1 de octubre al 15 de noviembre, la instalación 'Web', de Mona Hatoum, perteneciente a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 'la Caixa'.

La obra está formada por esferas de vidrio transparente soplado a mano y cable de acero inoxidable. Suspendida en el interior del Horno, "configura una especie de telaraña que modifica la percepción del espacio y establece una relación física con la arquitectura que la rodea".

La "fragilidad y transparencia" de las esferas de vidrio c"ontrastan con la tensión y resistencia del acero, generando una instalación que transforma la percepción del lugar y plantea una experiencia espacial marcada por el equilibrio entre lo delicado y lo amenazante".

Las propuestas de Susana Solano, Hito Steyerl y Mona Hatoum, junto a la exposición colectiva de Ainhoa Apezteguía, Nagore Chivite y Leire Lacunza, convierten la Ciudadela en uno de los principales espacios expositivos de los Encuentros de Pamplona 2026, "poniendo en relación obras de diferentes generaciones y lenguajes con un conjunto arquitectónico cargado de historia".

La presencia de las obras de Susana Solano y Mona Hatoum cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', promotora de los Encuentros de Pamplona. Toda la información sobre la programación se puede consultar en la página web de los Encuentros de Pamplona 2026 y en la página web de Pamplona es Cultura.