La artista Damaris Pan presenta su propuesta artística en el Horno de la Ciudadela hasta el 20 de septiembre

Imagen de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Horno de la Ciudadela acoge desde este viernes, 24 de julio, y hasta el 20 de septiembre la exposición 'Qu'est-ce que vous voulez me demander avec cette question si compliquée?' (¿Qué me quieres preguntar con esa pregunta tan complicada?), de la artista vasca Damaris Pan. La muestra se enmarca en el proyecto Kometak, promovido por Etxepare Euskal Institutua, el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y Zébra3, que tiene como objetivo fomentar la cooperación transfronteriza mediante el intercambio de residencias artísticas y la circulación de propuestas culturales contemporáneas.

La muestra, que junto con la exposición 'Deja paso a la luz' de Naia del Castillo, reabre la programación cultural en la Ciudadela después de las fiestas de San Fermín, ha sido presentada este viernes por el técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Manzanos Garayoa, acompañado de la propia artista.

Damaris Pan presenta esta exposición después de una residencia en Burdeos, en el marco del proyecto, concebida como un espacio de investigación, experimentación y colaboración. El núcleo de la exposición lo constituye el pan, ya que la artista tuvo la oportunidad de trabajar inicialmente con gres a partir de la baguette, un objeto cotidiano en la ciudad francesa. El concepto se desarrolló hasta producir doce baguettes de las que emergen ojos esmaltados en rosa con pupilas negras. Esta serie inicial es, asimismo, el nexo conector con el espacio expositivo, ya que el Horno de la Ciudadela, construido a finales del siglo XVI, sirvió como horno de pan de la guarnición militar, función de la que procede su nombre actual.

Partiendo de ese concepto, la artista intenta reflexionar, dando respuesta al título de la exposición, sobre "la dificultad de sacar a la luz todo lo que una cultura quiere enmascarar y que no puede explicar sin poner en cuestión su propio relato". Desde un contexto más artístico, la pregunta alude a "la necesidad impuesta de tener que expresar con el lenguaje común, procesos que se resisten a él".

Además de la serie ligada al pan, la exposición recoge obras de distintos momentos de la trayectoria de la artista. Realizadas con materiales de procedencia muy diversa, Damaris Pan crea relaciones entre las piezas de las que surgen estructuras abiertas que confrontan distintas escalas corporales y arquitectónicas.

DAMARIS PAN

Damaris Pan (Mallabia, 1983) reside actualmente en Bilbao, donde combina el desarrollo de su práctica artística con el ejercicio de la docencia en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

Entre sus exposiciones más recientes destacan las individuales 'Oalddilal V' (Valladolid, 2024-2025), 'Male Male' (Palma de Mallorca, 2023), 'Un martillo en la cabeza' y 'Veri Pery' (Barcelona, 2022), 'Cuernos a la Vista' (BilbaoArte, 2020) y 'Qué morena estás' (Bilbao, 2018); así como las colectivas 'El árbol de lo que aún no sabes' (Barcelona 2023-2024), 'Turno de réplica' (Valladolid, 2021) y Bi Dos Two' (Bilbao, 2018). Ha participado, además, en residencias artísticas en China, Estados Unidos y Alemania.

Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Internacional de Pintura BMW (2024), el Premio Gure Artea a la actividad artística (2021), la beca de producción para las Artes Plásticas (2022), la ayuda a la producción APA/PAL de Eremuak (2021) y la beca de Creación en Artes Visuales de la Diputación Foral de Bizkaia (2015).