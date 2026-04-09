El arzobispo presidirá este sábado una vigilia de oración por la paz mundial en la iglesia de San Miguel de Pamplona

Cartel de la vigilia de oración por la paz mundial - ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Pamplona y Tudela se unirá este sábado, 11 de abril, a la llamada del papa León XIV, con la celebración de una vigilia de oración por la paz mundial, a las 20 horas, en la parroquia de San Miguel de Pamplona (calle Francisco Bergamín, 17), que será presidida por el arzobispo, Florencio Roselló.

En un comunicado, desde el Arzobispado han explicado que el pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección, durante la bendición Urbi et Orbi, el papa dijo: '¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón! Por eso, invito a todos a unirnos en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí, en la plaza de San Pedro, el próximo sábado 11 de abril'.

Siguiendo esa invitación, el Arzobispado de Pamplona y Tudela convoca a una vigilia para pedir por la paz "en un contexto internacional marcado por las guerras". El papa, según han continuado, proclamó que "no podemos seguir siendo indiferentes" y que "no podemos resignarnos al mal", ya que "nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes".

"Indiferentes ante la muerte de miles de personas y ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos", señaló.

Florencio Roselló invita a toda la diócesis "a unirnos al Santo Padre y por eso os convoco, a la Iglesia que peregrina en Navarra, a que os unáis conmigo en una vigilia de oración por la paz". "Estáis todos invitados. Ante la paz no vale la indiferencia ni el silencio. Os espero a todos", ha subrayado.