La Asamblea de Profesorado de FP dice que la habilitación de más horas refleja que los recursos eran "insuficientes"

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesorado de Formación Profesional de Navarra ha señalado que el anuncio del Departamento de Educación de habilitar 100 horas más en la FP Dual a disposición de los responsables de actividades profesionales externas para el curso 2026-2027 "confirma precisamente lo que el profesorado lleva meses diciendo, que la implantación se ha hecho con una carga organizativa enorme y con recursos insuficientes".

La asamblea ha explicado en una nota que, según el anuncio realizado por el Gobierno foral, "las 100 horas adicionales se sumarán a las 300 ya previstas para tutores y tutoras de FP Dual, permitiendo una hora lectiva de reducción por grupo a partir del próximo curso". "Si ahora hacen falta más recursos no se puede vender al mismo tiempo que todo se ha desarrollado con absoluta normalidad", ha indicado el colectivo de profesores.

Además, ha manifestado su rechazo a "la forma en que el Departamento de Educación está presentando los datos sobre la implantación de la nueva FP Dual".

La asamblea ha asegurado que "no cuestionamos el esfuerzo del profesorado, de los centros ni de las empresas, al contrario, precisamente porque conocemos el trabajo real que hay detrás de cada estancia formativa, no podemos aceptar que se utilicen datos parciales, mezclados y descontextualizados para construir un relato triunfalista que no refleja la situación completa".

El colectivo de profesores ha señalado que "el Departamento destaca que entre el 90% y el 95% del alumnado de segundos cursos ya ha realizado, realiza o tiene fecha para su estancia en empresa, pero ese dato no sirve por sí solo para demostrar una implantación satisfactoria de la nueva FP Dual, sirve, como mucho, para describir qué está ocurriendo en segundo curso, precisamente el curso en el que históricamente ya se concentraba la formación en centros de trabajo".

Según la asamblea, "la comparación es torticera porque antes no todo el alumnado llegaba a la Formación en Centros de Trabajo". "La orden foral 21/2019 establecía criterios de acceso al módulo de FCT. Con carácter general había que haber superado todos los módulos, salvo el proyecto, o tener módulos pendientes dentro de unos límites concretos de carga horaria, según el artículo 21. Es decir, había filtro académico. Ahora el modelo es distinto. La formación en empresa forma parte del currículo dual y el Real Decreto 659/2023 exige periodos de formación en empresa en cada año de los ciclos de Grado D, salvo excepciones tasadas, según su artículo 9.5. Comparar ambos escenarios como si fueran iguales es engañar a la opinión pública", ha considerado.

Además, la asamblea ha afirmado que el propio Gobierno de Navarra reconocía en febrero que, sobre 7.321 estudiantes de primeros cursos de FP, solo 1.629 habían realizado, estaban realizando o tenían fecha de incorporación a empresas, un 22,25% del total de primeros cursos. "Ese es el dato que debe ponerse encima de la mesa si se quiere hablar seriamente de implantación de la FP Dual en todo el sistema. No basta con exhibir los segundos cursos y esconder la foto de primero", ha subrayado.

Por ello, ha retado al Departamento de Educación a publicar los datos desglosados de primer curso, incluyendo alumnado total, alumnado con empresa asignada, alumnado que ya ha realizado la estancia, alumnado rechazado por la empresa después de empezar, alumnado que la está realizando, alumnado con fecha cerrada, alumnado sin empresa y alumnado cuya estancia se ha desplazado a segundo. "Pedimos además que esos datos se publiquen por familia profesional, grado, centro, zona geográfica y titularidad del centro. Si la implantación está siendo tan satisfactoria, no debería haber ningún problema en mostrar la información completa", ha señalado el colectivo de profesores.

Por otro lado, ha afirmado que "también resulta preocupante que se hable de 'prácticas' cuando el marco normativo actual insiste en que la formación en empresa tiene naturaleza curricular, formativa y no laboral, y que no debe suponer sustitución de funciones propias de una persona trabajadora, según el artículo 9.4 y 9.6.g del Real Decreto 659/2023".

En opinión de la asamblea, "no es una cuestión menor de lenguaje: si la formación en empresa forma parte del currículo, exige planificación, coordinación, evaluación, seguimiento docente y garantías reales para el alumnado". "Parece que el Departamento de Educación en la FP Dual ha apostado por la cantidad frente a la calidad de las estancias del alumnado en las empresas", ha indicado.

La Asamblea de Profesorado ha exigido "rigor, transparencia y respeto". "Rigor para no comparar datos que no son comparables. Transparencia para publicar los datos completos, especialmente los de primer curso. Y respeto al profesorado, que está sosteniendo con su esfuerzo una implantación precipitada, compleja y muchas veces mal dotada", ha afirmado.

El colectivo ha destacado que "no se puede utilizar el trabajo de los centros como escaparate político mientras se ocultan las dificultades reales; no se puede llamar éxito a un modelo sin enseñar todos los datos, y no se puede pedir al profesorado que asuma la carga de la implantación mientras se le responde con titulares triunfalistas". "La FP Dual necesita planificación, recursos, empresas suficientes, criterios claros, tiempo de coordinación y reconocimiento real del trabajo docente. Lo demás es propaganda", ha señalado.