Asiron critica los "incidentes lamentables" en la Universidad de Navarra y reivindica la "convivencia" en la ciudad

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha criticado los "incidentes lamentables" ocurridos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles, que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha reivindicado que "Pamplona es una ciudad de convivencia, es una ciudad donde tenemos que tener sitio todos y todas". "Yo mucho más que con las imágenes de ayer me quedo con aquella fotografía del 4 de julio de 2024 donde cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad", ha subrayado.

En opinión del alcalde, el acto no celebrado de Vito Quiles "tiene dos explicaciones o dos consecuencias". "Una es que todavía hay quien pretende de alguna manera provocar y, en segundo término, también que hay quien entra en las provocaciones", ha señalado.

Preguntado por los periodistas si le preocupa que los incidentes se produzcan a raíz de una convocatoria de Ernai, ha contestado que "no sé exactamente dónde comienza la cuestión" y ha añadido que "estamos viendo todos" que lo ocurrido en Pamplona "se está buscando también en otras ciudades". "No sé exactamente ni creo que sea ahora mismo lo más importante saber quién tiene inicialmente la culpa", ha considerado.

Por eso, ha vuelto a apostar por "la convivencia; es lo que desea la ciudad, es lo que ha manifestado en todas las ocasiones y es el trabajo en el cual estamos inmersos desde el equipo de gobierno municipal y desde luego este alcalde".