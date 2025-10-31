Ibarrola (UPN) condena los "hechos violentos" en la UN y dice que el PSN "es cómplice de la vuelta de la 'kale borroka'"

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha mostrado su "rotunda condena a los hechos violentos acontecidos" este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama, en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido. "El PSN es cómplice de la vuelta de la 'kale borroka', del terrorismo callejero y de la violencia fascista abertzale ayer a las calles de Pamplona", ha afirmado.

"Quiero mostrar nuestra rotunda condena a los hechos violentos acontecidos ayer en las calles de la ciudad, agresiones contra ciudadanos, agresiones contra periodistas, contra la policía, y que son absolutamente reprochables. Nada, absolutamente nada, justifica la utilización de la violencia", ha indicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Ibarrola también ha trasladado su "solidaridad con todos los agredidos, con todas las personas que han sufrido destrozos materiales en la ciudad por estos actos violentos" y su "reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad, que velan por la libertad de todos".

"Lo que mostraron ayer es que la izquierda radical abertzale sigue alentando, promocionando la utilización, el uso de la violencia, sigue alentando al odio, y esto al final conlleva situaciones como las vividas ayer. Sigue pretendiendo demostrar que la calle es suya, que Pamplona es suya", ha manifestado.

"Y digo que el Partido Socialista de Navarra es cómplice de todo esto porque no se puede hacer un ejercicio hipócrita de ir de la mano de EH Bildu para todo lo que le interesa por un mero interés personal o partidista. No se puede entregar la ciudad de Pamplona a EH Bildu, no se puede alentar o contribuir a esa agitación y a ese odio en redes sociales. Yo creo que no hace falta nada más que ver las redes sociales del Partido Socialista de Navarra y de algunos dirigentes en los actos previos y de después. No se puede condenar con cierta tibieza y al día siguiente hacer como que aquí no ha pasado nada y seguimos de la mano para absolutamente todo", ha apuntado.

A su juicio, "lo que se demostró ayer también es que no cabe ningún plan de convivencia liderado o de la mano de EH Bildu, que demuestra con actos como el de ayer que sigue todavía siendo lo mismo, con otras armas, pero sigue siendo exactamente lo mismo".

Ibarrola también ha respondido al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, que "con todo lo que ha sucedido, ayer estuvo callado en redes, no dijo absolutamente nada" y este viernes ha afirmado que Pamplona "es una ciudad donde tenemos que tener sitio todos y todas". "Yo le digo que la violencia no tiene sitio en Pamplona, y personas que vienen exclusivamente a hacer actos violentos como los de ayer, desde luego para nosotros no tienen cabida y no tienen sitio en Pamplona", ha subrayado.

También ha sido preguntada por la petición de "rectificación" realizada por el PSN este mismo viernes ante las "graves acusaciones vertidas por dirigentes de UPN y PP, quienes han tratado de vincular al partido con los incidentes". "He dicho las palabras que he dicho. Solamente hace falta ver lo que han alentado en redes previamente y las condenas han hecho, que no se sabe muy bien qué condenan o cómo lo condenan", ha respondido.

A su juicio, "alentar o contribuir al odio previo o no ser tibio" en "la condena" los "hace cómplices de lo que al final ocurre". "Van de la mano con quien van, dejan la convivencia de Pamplona en manos de EH Bildu. Ayer vimos lo que vimos, y no vale hacer una condena con la boca pequeña y mañana volver a hacer lo mismo", ha reivindicado.

Ante actos como los de ayer, ha continuado, "hay que ser tajante, pero absolutamente tajante, y no cabe ninguna tibieza". "Los actos convocados ayer por las juventudes que representan a Sortu, a EH Bildu, son absolutamente condenables. Es que no cabe justificación alguna", ha reivindicado, tras añadir que "no cabe" plantear "de dónde provienen o cómo provienen". "No tienen cabida ni en esta ciudad ni en ninguna ciudad democrática", ha incidido.

Según Ibarrola, "las imágenes de ayer recuerdan mucho a épocas pasadas, y no se puede desviar el foco de atención con una foto de convivencia, que es lo único que ha hecho" Asiron, que había afirmado que "más que con las imágenes de ayer me quedo con aquella fotografía del 4 de julio de 2024 donde cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad".

"Yo le digo que menos fotos y más hechos. Más hechos de rechazo contundente a esto. Ya veremos si es capaz de hacerlo. De momento hemos visto tibieza, desviar el foco y la foto del 4 de julio. Oiga, que una foto no erradica los hechos que ciudadanos de Pamplona tuvieron que soportar ayer", ha subrayado, tras mostrar su "rotunda condena a todo el que lo promueve y a todo el que lo hace".