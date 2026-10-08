Asiron destaca la relevancia del Encuentro entre Ciudades Históricas Habitables como espacio para compartir experiencias

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha participado este jueves en el I Encuentro entre Ciudades Históricas Habitables, que se está celebrando jueves y viernes, 8 y 9 de octubre, en el Palacio del Condestable.

Las jornadas, organizadas con motivo del 25 aniversario de la sociedad Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S.A.(PCH-IB, S.A.) y de la presentación del Plan de Vivienda y Regeneración Urbana del Casco Antiguo de Pamplona-Iruña 2025-2035, han reunido a responsables políticos, equipos técnicos y agentes especializados de ciudades urbanísticamente similares a Pamplona.

De forma previa a la apertura del Encuentro, el alcalde ha ofrecido una recepción institucional en la Casa Consistorial a las personas participantes.

En su intervención ha destacado la importancia de este evento "como espacio para compartir experiencias, contrastar diferentes herramientas y colaborar para preservar el patrimonio de los centros históricos, regenerarlos y conseguir que sigan siendo lugares habitables, activos y socialmente diversos".

La primera sesión del Encuentro ha abordado "los retos, políticas y soluciones para conseguir unos centros históricos habitables". El programa se ha abierto con un debate institucional con el título '¿Cómo mantener habitables los centros históricos en el siglo XXI?', en el que han participado, además del alcalde de Pamplona, el alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el concejal delegado del Modelo de Ciudad, Urbanismo, Vivienda, Limpieza y Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz, Borja Rodríguez Ramajo; el concelleiro de Urbanismo, Vivienda y Cidade Histórica de Santiago de Compostela, Iago Lestegás Tizón; y la directora de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Uxua Domblás Ibáñez.

La sesión se ha completado con una visita al Edificio Rozalejo y a la calle Descalzos recorriendo las últimas promociones de Vivienda de PCH-IB, dos actuaciones "que integran vivienda, rehabilitación, patrimonio y espacio urbano".

El Encuentro continuará esta tarde con una breve introducción del alcalde de Pamplona sobre el eje temático de la sesión, 'Vivienda y regeneración urbana para un Casco Antiguo habitable'. A continuación, el director de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, Agustín Azkarate Garai-Olaun, ofrecerá la conferencia inaugural 'Patrimonio y habitabilidad. Reflexiones sobre duración y cambio en la ciudad histórica'.

La jornada concluirá con la presentación del nuevo enfoque de intervención municipal en el Casco Antiguo, articulado a través del modelo de Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, S. A y el Plan de Vivienda y Regeneración Urbana del Casco Antiguo de Pamplona-Iruña 2025-2035.

La sesión de mañana, de carácter técnico, se dividirá en dos bloques temáticos, 'Vivir y rehabilitar' y 'Cuidar y activar el barrio', que serán abordados en cuatro mesas de trabajo distintas; vivienda asequible y permanencia, rehabilitación y transición energética, espacio público, movilidad y proximidad y, por último, comercio, actividad económica y equilibrio entre usos. El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, se encargará de clausurar las jornadas.