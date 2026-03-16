Asiron llamó el viernes al alcalde de Alcoy y lamenta si su comparación sobre la Korrika generó "malestar"

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha señalado que lamenta si su modo de expresarse entorno a la Korrika pudo generar malestar, después que dijera la semana pasada que en dicha carrera a favor del euskera "puede haber gente que a título particular plantea sus reivindicaciones, me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos". "No fue mi intención banalizar ni hacer equiparaciones extemporáneas. Y así se lo transmití, el mismo viernes, al alcalde de Alcoy, en conversación telefónica", ha indicado.

Asiron ha publicado en la red social X varios mensajes sobre este episodio y ha comentado que "desde mis primeras participaciones en la Korrika, en los años 80 y como ciudadano de a pie, siempre he concebido esta carrera como un modo de apoyar al euskara, un idioma que nos pertenece a todos, y un bien cultural que nos une y que en modo alguno nos debería separar".

Según ha añadido, "cada año, en su recorrido, la Korrika pasa por cientos de localidades, y son cientos de miles de personas las que participan en ella, de manera festiva, libre y abierta". "Cada uno con sus propias ideas y motivaciones, porque la Korrika nos pertenece a todas y todos", ha afirmado el alcalde.

Asiron ha comentado que "esta es la idea que intenté expresar el pasado jueves, y lamento si mi modo de hacerlo generó malestar, porque no fue mi intención banalizar ni hacer equiparaciones extemporáneas". "Y así se lo transmití, el mismo viernes, al alcalde de Alcoy, en conversación telefónica", ha concluido.