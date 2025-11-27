Asiron visita la zona afectada por el incendio de un bazar en la avenida de Marcelo Celayeta

El alcalde de Pamplona en el lugar del incendio. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PMAPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha acudido, junto con el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, y el jefe de Policía Municipal, Antonio Sánchez, a la zona afectada por el incendio declarado en la tarde de ayer en un bazar ubicado en la avenida de Marcelo Celayeta, a la altura del número 100. El fuego, que se inició hacia las 17.30 horas, ha calcinado por completo el establecimiento comercial, y el humo ha afectado a las viviendas de los pisos superiores.

Se estima que un máximo de 32 viviendas podría haberse visto afectadas en diferente grado por el incendio y sus consecuencias. Éstas corresponden con los pisos del portal 100 de la avenida de Marcelo Celayeta, pero también de la calle Vidángoz, ubicada justo en la trasera de esta vía, según ha informado el Consistorio.

Para atender a todas las personas afectadas, Policía Municipal ha instalado en las inmediaciones una oficina móvil, que permanecerá abierta a lo largo de este jueves y este viernes. Por el momento, algunas de las personas afectadas han sido realojadas en el hotel Villava, a la espera de saber cuándo podrán volver a sus inmuebles.

Aunque el incendio ha podido ser extinguido a las tres de la madrugada, el servicio de Bomberos de Navarra todavía continúa realizando labores para refrescar la zona y evitar que surjan nuevos fuegos. Además, junto con Policía Municipal, que tiene desplegadas cinco dotaciones en la zona, están permitiendo el acceso controlado a las viviendas de las personas propietarias, para la recogida de objetos personales.

Una vez finalizadas las labores de refresco de la zona, se procederá al desescombro. Será entonces cuando se evalúe el estado de las estructuras de los inmuebles, para valorar el regreso a las viviendas. En estos momentos, desde el Ayuntamiento de Pamplona se está trabajando para acelerar los contactos entre las distintas compañías de seguros y poder agilizar los trámites, de manera que las personas afectadas puedan recuperar la normalidad lo antes posible.