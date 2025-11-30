Un asistente de IA ofrece información sobre los comercios del Casco Antiguo y la agenda cultural de Pamplona

Archivo - Un grupo de personas pasea por el Casco Antiguo de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial ofrece información de los comercios del Casco Antiguo de Pamplona y de la agenda cultural y de ocio de la ciudad. El agente de IA está ubicado en el local 'Comercio de Pamplona / Iruñeko Merkataritza' en la calle Mercaderes 11, y dará respuesta a las preguntas de turistas y ciudadanos.

Se trata de un proyecto piloto por el que un agente de IA da respuesta a las preguntas que pueda realizar verbalmente cualquier persona y que estén relacionadas con el comercio local y las actividades programas en Pamplona. El agente responde verbalmente y se genera un diálogo entre la IA y la persona.

"El proyecto piloto cuenta con un gran potencial, ya que es escalable ampliando el ámbito territorial de información, el nivel de precisión y amplitud de respuesta, así como su ubicación posterior en múltiples lugares de la ciudad, incluida la vía pública, aplicación en dispositivos móviles, etc", destacan en una ntoa de prensa desde la Cámara de Comercio de Navarra.

Iñaki Puncel, técnico de la Cámara, ha explicado que "es una muestra de una infinidad de posibilidades a desarrollar de gran impacto para el comercio y el turismo de la ciudad. Una oportunidad para que el pequeño comercio utilice las nuevas tecnologías y con ello hacer valer su modelo de negocio".

Esta actuación está desarrollada por la Cámara de Comercio de Navarra, en colaboración con la Cámara de España y está financiada por la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) en el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2025).