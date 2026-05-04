La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra nombra a su nuevo Consejo Provincial

Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. - AECC

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra ha constituido su nuevo Consejo Provincial, tras la reunión celebrada el pasado 14 de abril en la sede provincial de la entidad en Pamplona, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y el Reglamento de la Asociación.

El nuevo órgano de gobierno provincial ha quedado presidido por Rafael Teijeira Álvarez, quien ha sido nombrado presidente de la Junta Provincial de Navarra por el Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, y estará acompañado por un equipo multidisciplinar que "aportará experiencia, conocimiento y compromiso social para seguir impulsando la misión de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Comunidad Foral", según ha informado la AECC en Navarra.

El Consejo Provincial de Navarra será presidido por Rafael Teijeira Álvarez y contará con José Antonio Paramo Fernández como vicepresidente primero; Jaime Gallego Culleré, vicepresidente segundo; Gonzalo Ruiz Eraso, secretario; María Aranzazu Iraizoz Real, tesorera; María Paz Benito Oses, vocal; Marta Ferrer Puga, vocal; Rosa María Jaso Litago, vocal; María Almudena Sánchez Villegas, vocal; Joaquim Torrents Delgado, vocal; Ruth Vera García, vocal, y Ana Clara Villanueva Latorre, vocal.

Asimismo, se ha constituido el Comité Ejecutivo Provincial, integrado por la Presidencia, Vicepresidencias, Secretaría y Tesorería, con el objetivo de "garantizar la operatividad y el adecuado desarrollo de la actividad cotidiana de la Asociación en Navarra".

Con este nuevo Consejo Provincial, la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra ha indicado que "refuerza su estructura de gobernanza con el propósito de seguir avanzando en la lucha contra el cáncer, impulsando la investigación, mejorando la atención a las personas con cáncer y sus familias, y fortaleciendo la prevención y la sensibilización social en toda la Comunidad foral".