La Asociación Foro II Ensanche, "preocupada" por el recrecimiento de dos plantas del edificio del mercado.

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Foro II Ensanche de Pamplona se ha mostrado este lunes "preocupada" por el recrecimiento de dos plantas que prevé el Ayuntamiento para el edificio del mercado.

La asociación ha afirmado en una nota que este edificio es una "joya arquitectónica de mediados del siglo XX y uno de los últimos espacios que conserva la esencia del comercio tradicional en el corazón de nuestra ciudad".

Según ha explicado la entidad, "el proyecto pretende levantar nuevas plantas sobre la estructura actual, una decisión que muchos consideran un grave error urbanístico, patrimonial y social". "No se trataría de una simple obra, hablamos de alterar la fisonomía de un edificio que forma parte de la identidad del barrio, de su paisaje y de su memoria colectiva", ha afirmado.

La asociación se ha preguntado si "de verdad es necesario sacrificar la autenticidad del mercado para construir un puñado de viviendas que no solucionarían la crisis habitacional en la ciudad". "¿No existen alternativas que respeten el valor histórico y la función social del mercado nuevo?", ha planteado.

Asimismo, la asociación ha afirmado que, "más allá de las cuestiones estéticas, hay preocupaciones técnicas nada menores". "El edificio no fue concebido para soportar el peso de nuevas plantas, lo que podría comprometer su estabilidad estructural y la seguridad de quienes lo visitan y trabajan allí. También están los efectos sobre la vida cotidiana del barrio. Las obras prolongadas implicarían ruido, polvo y cortes de tráfico, sin olvidarnos del grave problema de aparcamiento que de por sí acontece en esta zona. A esto se suma el riesgo de que el mercado acabe perdiendo su carácter popular, alejándolo de la economía de cercanía que siempre ha dado vida a este espacio", ha asegurado.

La asociación ha resaltado que el mercado del Segundo Ensanche "no es solo un edificio, es un punto de encuentro, un símbolo de la convivencia entre generaciones, un lugar donde aún se saluda por el nombre a quien vende pan, fruta o pescado". "Destruir su esencia con ninguna excusa sería una pérdida irreparable para Pamplona", ha afirmado.

Por ello, ha explicado que se han organizado como una asociación vecinal que cuenta actualmente con más de 60 personas para "pedir al Ayuntamiento que escuche la voz de los vecinos antes de seguir adelante con un proyecto que no cuenta con consenso social". "Queremos mejoras, sí, pero no a cualquier precio. La modernización puede y debe hacerse con respeto, con sensibilidad y con participación ciudadana real, porque las ciudades no se construyen solo con hormigón, se construyen con memoria, identidad y respeto a lo que nos hace comunidad", ha señalado.