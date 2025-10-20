La Asociación Hiru Hamabi conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hiru Hamabi 3/12 arranca este lunes los actos de celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido con la proyección del documental 'Estoy aquí, ¿me ves?' y un coloquio posterior con la intervención de una familia de Hiru Hamabi 3/12, el Comité de Expertos del Programa de Atención al DCAI del Hospital Universitario de Navarra y el doctor Ramón Fernández de Bobadilla, neuropsicólogo clínico y director de la clínica Neurobidea. El acto será a las 18 horas en el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Este encuentro será presentado por Xuriñe Peña, alcaldesa del Valle de Egués, y servirá para visibilizar la realidad de las familias, los retos de atención de esta enfermedad y debatir soluciones para avanzar hacia una atención integral, según ha explicado la asociación en una nota.

El Daño Cerebral Adquirido Infantil (DCAI) es la principal causa de discapacidad adquirida en la infancia y puede derivar de traumatismos, ictus, tumores o infecciones. Sus consecuencias abarcan desde alteraciones motoras hasta dificultades cognitivas, conductuales y de aprendizaje.

En este sentido, el documental 'Estoy aquí, ¿me ves?' muestra cómo una lesión cerebral súbita en la infancia deja secuelas a menudo invisibles en cerebros en desarrollo y recoge el testimonio de familias y especialistas, con el objetivo de reflejar la invisibilidad del DCA en la infancia y desprotección de los menores afectados con respecto a esta misma dolencia en los adultos.

Hiru Hamabi 3/12 es la única asociación nacional que tiene el Daño Cerebral Adquirido Infantil como eje y, con sede social en Navarra y 106 familias asociadas, trabaja por el reconocimiento de los derechos de los menores que, como criterio general, no reciben atención multidisciplinar ni seguimiento adecuado hasta que cumplen los 16 años. Asimismo asesora a las familias, les proporciona espacios de apoyo y atiende sus necesidades rehabilitadoras y psicológicas