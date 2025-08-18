La Asociación Navarra de Autismo busca personas voluntarias para la recta final de su Escuela de Verano de Pamplona

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Autismo (ANA) está buscando a personas voluntarias para que colaboren en la recta final de su Escuela de Verano de Pamplona, que finaliza el 29 de agosto. En la escuela se realiza intervención terapéutica dirigida a niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Más de 80 menores participan en esta edición, que ofrece un enfoque intensivo y altamente especializado de intervención terapéutica. El programa trabaja áreas clave como comunicación, habilidades sociales, autonomía, alimentación o pedagogía terapéutica, a través de un modelo de atención individualizada en aulas reducidas.

Según ha explicado la asociación en una nota, cada niño cuenta con el acompañamiento de una persona voluntaria o en prácticas, que aplica estrategias diseñadas por un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, maestros especialistas en audición y lenguaje y otros profesionales expertos en TEA. Además, el programa combina el trabajo en el aula con salidas lúdicas a espacios naturales, como piscina o piragüismo en el río Arga, para fomentar la socialización y el disfrute.

Desde la organización han subrayado que no es necesario tener experiencia previa o formación específica, sino "ganas de aprender, empatía y compromiso". "Participar en la Escuela de Verano de ANA supone una experiencia profundamente enriquecedora, tanto a nivel personal como humano. Además de contribuir al bienestar y desarrollo de los menores, el voluntariado ayuda a visibilizar el TEA y a construir una sociedad más inclusiva y empática", han destacado.

Las personas interesadas pueden colaborar durante una o dos semanas, en horario de mañana, de 8.30 a 14 horas, y deben contactar con la entidad a través del correo administracion.ana@autismonavarra.com. Se puede consultar más información sobre ANA y sus proyectos en www.autismonavarra.com.