Asociaciones memorialistas presentan un recurso contra el concurso de los Caídos y piden al Ayuntamiento su anulación

PAMPLONA 30 Ene.

La Agrupación de Asociaciones por el Derribo de Los Caídos ha presentado un recurso contra el concurso de proyectos para la transformación del monumento en un museo memorial y ha solicitado su anulación al considerar que "es contrario a la ley de Memoria Democrática, ley básica estatal que dice que los monumentos y símbolos franquistas tienen que ser retirados o eliminados", por lo que "no pueden ser resignificados, ni transformados, ni pueden ser dedicados a ningún uso".

Además, según han señalado desde la Agrupación en un comunicado, "no puede financiarse con dinero público una obra que es contraria a la ley". Por ello, las asociaciones piden la anulación de las partidas previstas para financiar el gasto del concurso en los presupuestos municipales de 2026.

El concurso, han continuado desde la Agrupación, "es contrario a la ley que aprobaron hace un año PSN, EH Bildu y Geroa Bai en el Parlamento de Navarra", según la cual "solo se puede hacer en Los Caídos un centro de divulgación de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y de reflexión sobre el fascismo".

"Sin embargo, lo que propone el concurso es la creación de un museo memorial. No es lo mismo en centro divulgativo que un memorial. Se propone convertir un símbolo del franquismo en un monumento conmemorativo, lugar de memoria, lo que es contrario al uso permitido por la ley", han subrayado.

Han pedido la anulación porque el concurso de los Caídos "es contrario a la legislación de lugares de memoria histórica, que dice que sólo los espacios e inmuebles de represión pueden ser lugares de memoria".

"Las fosas, cárceles, conventos y demás lugares de represión franquista pueden ser lugares de memoria. Un símbolo franquista, como el Monumento a los Caídos, edificado para gloria de la dictadura, no puede ser un lugar de memoria, no puede ser un memorial. Las Asociaciones memorialistas denunciamos, una vez más, el comportamiento autoritario de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que siguen adelante con su plan de no derribar los Caídos, poniendo en marcha un nuevo concurso de proyectos para resignificar el edificio franquista, sin tener en cuenta a nada ni a nadie", han subrayado.

Además, según la Agrupación, "se burlan de las víctimas del franquismo, diciendo que les gustaría que participasen en la decisión, después del concurso". "¿Tal vez para decidir la pintura? En 2018, EH Bildu convocó un concurso de ideas, en el que se permitía el derribo. El proyecto más votado por la gente fue 'Metamorfosis', que proponía el derribo del Monumento. Ahora no se permite presentar ideas para derribar el edificio. Si en 2018 se podía derribar, ¿ahora por qué no se puede? Simplemente porque EH Bildu y sus aliados no quieren", han criticado.

A su juicio, "no tienen voluntad política", y "tal vez tienen miedo de que vuelva a pasar lo mismo y la gente elija el derribo". "El concejal Abaurrea dice que el derribo no es legal. Falta a la verdad. Si era legal en 2018, ahora es más legal si cabe, pues la ley aprobada en 2022 lo apoya. Lo que tiene que reconocer abiertamente el concejal Abaurrea es que no es un problema de legalidad, sino que la voluntad política de PSN, EH Bildu y Geroa Bai es no derribar", han manifestado.

En este sentido, han planteado "por qué EH Bildu ha cambiado su postura desde 2018 hasta aquí". "Si en 2022 apoyó la ley de Memoria Democrática en el Congreso y que los edificios símbolos franquistas deben ser retirados o eliminados, ¿por qué ahora se niega a aplicarla? Lo mismo le preguntamos al PSN, que también aprobó la ley. ¿Ya había decidido en 2022 que no pensaba aplicarla? Y también se lo preguntamos a PNV-Geroa Bai, que apoyó el concurso de 2018 y la ley del Congreso de 2022 y ahora no permite el derribo en el nuevo concurso", han manifestado.

Por otro lado, las Asociaciones han criticado "la actitud del Colegio de Arquitectos, que ha mostrado su apoyo a la resignificación del Monumento", aunque "no nos ha extrañado su postura a favor de mantener el edificio".

Además, han indicado que "los arquitectos convocados al Concurso deben saber que las Asociaciones memorialistas tenemos puestos cuatro recursos contra la resignificación de los Caídos".

"Tres recursos han sido presentados ante el TAN y este último ante el propio Ayuntamiento y que continuaremos hasta las más altas instancias, si es necesario. Puede ser que el concurso quede en agua de borrajas. Puede ser que trabajen mucho y no cobren nada. Las Asociaciones no vamos a cejar en nuestra defensa de los derechos y la dignidad de las víctimas del franquismo, ni por su derecho a la verdad, justicia y reparación, tanto en los tribunales como en la calle", han apuntado.