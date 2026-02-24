La Audiencia condena a 2 años de prisión a un hombre que acosó y agredió sexualmente a una amiga en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a 2 años de prisión y un total de 2.880 euros de multa a un hombre que acosó y agredió sexualmente a una mujer con la que había entablado amistad.

El procesado, de nacionalidad española, reconoció los hechos al comienzo del juicio, celebrado el pasado día 10. Pidió expresamente perdón a la víctima, manifestó que no la quiere perjudicar y aseguró que no se va a comportar así nunca más.

Según recoge la sentencia, dictada tras un acuerdo entre las acusaciones y la defensa, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 50 metros durante 15 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada durante 5 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 40.000 euros por el daño moral, de los cuales 20.000 ya consignó con anterioridad a la vista oral.

En el año 2017, la denunciante conoció al acusado en el colegio en el que ambos tenían a sus hijas escolarizadas en Pamplona. Según recoge la resolución judicial, se inició entre ambos una relación de amistad, en la que el encausado le reclamaba "cada vez más atención". Llegó a decirle que quería estar con ella y que tenía que dejar a su marido.

Ante la negativa de la mujer, comenzó a chantajearla con contarle mentiras a su esposo y le dijo que le iba a hacer "la vida imposible". Le amenazó con que iba a matar a su marido, que iba a hacer que éste perdiera su trabajo o que lo iba a "dejar en silla de ruedas para siempre".

La mañana del 9 de enero de 2020, el procesado tocó el timbre del domicilio de la víctima. Le dijo que tenía que hablar de "algo muy importante". Ella, sin embargo, no quería conversar con él. Ante su insistencia, le abrió la puerta. Él la empujó, la mujer cayó al suelo y el hombre la agredió sexualmente. La denunciante sangró de manera abundante y sufrió lesiones. Tardó 30 días en curarse.

Con posterioridad, el inculpado continuó con su actitud de "atosigamiento". Le controlaba los movimientos, le seguía al trabajo. Este acoso obligó a la mujer a cambiar sus rutinas, según la resolución judicial.

Según consta en la sentencia, la víctima presenta sintomatología ansiosa (miedo intenso) y depresiva (sentimientos de culpa y tristeza) en relación a los hechos denunciados, el proceso judicial y las posibles consecuencias negativas.

LAS ACUSACIONES REBAJARON LAS PENAS SOLICITADAS

Con anterioridad al juicio, la fiscalía solicitaba un año de prisión por un delito de acoso, 7 por un delito de agresión sexual y 1 año y 6 meses por un delito de lesiones. La acusación particular, por su parte, elevaba dichas peticiones a 1 año y 8 meses, 8 años y 1 año y 8 meses, respectivamente. La defensa, por su parte, reclamaba la absolución.

Al comienzo de la vista oral, tras el reconocimiento de los delitos por parte del encausado, las partes renunciaron al resto de la prueba. De conformidad, alcanzaron un acuerdo respecto a las penas a imponer: 1.440 euros de multa por el delito de acoso, 2 años de prisión por el delito de agresión sexual con violencia, con la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía, y otros 1.440 euros de multa por el delito de lesiones.

De igual forma, las acusaciones y la defensa acordaron la suspensión de la pena de prisión con cuatro condiciones. Así, el condenado no podrá delinquir en el plazo de 4 años, deberá abonar los 20.000 euros restantes de indemnización en plazos de 500 euros al mes, tendrá que respetar las prohibiciones de aproximación y comunicación y habrá de cursar un programa formativo en materia de educación sexual.