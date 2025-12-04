Aumenta "considerablemente" la incidencia de virus respiratorios en Navarra con 41 ingresos por gripe la última semana

Archivo - Varias personas acceden al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de los virus respiratorios sigue repuntando en Navarra, registrando en la última semana un aumento "considerable" con múltiples hospitalizaciones tanto por gripe como por Covid y Virus Respiratorio Sincitial. Destaca especialmente la incidencia de la gripe con 87 casos confirmados y 41 ingresos hospitalarios en la última semana.

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria ha alcazando los 818 casos por 100.000 habitantes, según recoge el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Labora de Navarra correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre.

La incidencia de síndromes gripales ha ascendido hasta 226 casos por 100.000 habitantes, con aumentos en todos los grupos de edad y las tasas más altas en los grupos de 5 a 14 años y de 0 a 4 años, con 744 y 530 casos por 100.000, respectivamente. El 72% de los casos de síndromes gripales analizados se han confirmado para virus de la gripe, con predominio de gripe A (H3N2) (83%) sobre A(H1N1) (17%).

Se han confirmado 87 casos de gripe por PCR y se han registrado 41 ingresos hospitalarios por gripe. Se ha confirmado 2 casos de covid por PCR que requirieron ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 9 casos de VRS, de los cuales, 7 fueron hospitalizados por esta causa y 3 fueron casos pediátricos.

El 20 de octubre comenzó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 30 de noviembre se habían administrado 150.605 dosis de vacuna antigripal y 83.774 dosis de vacuna del covid. En este sentido, Salud Pública ha destacado que, además de la vacunación, "es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

COMIENZA A REMITIR LA GASTROENTERITIS AGUDA

Por su parte, la incidencia de consultas por gastroenteritis aguda en atención primaria va remitiendo. En la semana 48 se atendieron 320 casos. Entre los 144 casos con diagnóstico etiológico, destacaron: Norovirus (32 casos), Sapovirus (40 casos), Campylobacter (29 casos), Rotavirus (10 casos), Adenovirus (5 casos), Salmonella (3 casos) y Giardia (7 casos). Las infecciones virales suelen presentarse causando brotes, pero debido a su curso clínico autolimitado, solo una pequeña proporción de casos consulta al médico.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 17 al 23 de noviembre se registraron 121 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó en valores "próximos a la media anual y normales para esta época del año".