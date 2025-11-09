El aumento de la criminalidad o los altercados en el campus de la Universidad de Navarra, este lunes en la Mesa y Junta

Imagen de los incidentes del pasado 30 de octubre en el campus de la Universidad de Navarra y el barrio de Iturrama. - Eduardo Sanz - Europa Press

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que, entre otras cuestiones, estudiará la solicitud de comparecencia de UPN para que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, explique "qué medidas va a tomar ante el incremento de la tasa de criminalidad".

Por otro lado, el parlamentario de Vox ha solicitado las comparecencias de la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, y el jefe superior de la Policía Nacional en Navarra para que expliquen los altercados ocurridos en el entorno de la Universidad de Navarra en el marco de una protesta de la izquierda abertzale en contra de un acto de Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.

También se estudiarán las comparecencias del consejero de Presidencia e Igualdad y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, para que informen sobre las actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Navarra para conmemorar el día de Navarra de 2025; del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que informe sobre los resultados de la memoria técnica final de actividades desarrollada por la Asociación Navarra para la Investigación del Cáñamo (ANIC); y del consejero de Presidencia e Igualdad, para que exponga el Estudio de Proyecciones de Población 2024/2039.

Por otro lado, se dará trámite a sendas interpelaciones de Geroa Bai en materia de pequeño comercio y en materia de internacionalización en el mundo empresarial. La coalición ha presentado, además, una moción que insta al Gobierno de Navarra a elaborar un informe sobre cuantías económicas consignadas en los presupuestos "que sustentan las políticas que, de manera directa e indirecta, tienen impacto en la infancia y la adolescencia".

UPN, por su parte, quiere instra al Ejecutivo foral a convocar una sesión de debate de las aportaciones efectuadas al Borrador del II Plan Estratégico de Convivencia de Navarra; mientras que Vox quiere instar a los ejecutivos central y foral a reconocer "la gran labor que desempeñan nuestros agricultores y ganaderos garantizando la fijación de la población y el crecimiento económico en la España rural y abandonada, la seguridad alimentaria a través de la producción de productos agroalimentarios de máxima calidad, la soberanía alimentaria de nuestra nación y la prevención de incendios en nuestros montes".

El orden del día incluye la tramitación de varias preguntas escritas, entre ellas una de UPN que solicita información sobre los "almuerzos" de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el empresario Antxon Alonso.

Por otro lado, la Mesa y Junta de Portavoces votará una propuesta de declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.