Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se ha llegado a celebrar

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de encapuchados ha causado incidentes este jueves en el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona en una protesta contra un acto que había anunciado el activista Vito Quiles, que no había sido autorizado por la Universidad de Navarra y que finalmente el propio Quiles ha decidido suspender.

Los manifestantes han lanzado botellas de vidrio a la policía y han volcado contenedores en el propio campus de la Universidad de Navarra y en el cercano barrio de Iturrama.

La Policía Nacional, que se había desplegado en la zona, ha realizado cargas contra los encapuchados.