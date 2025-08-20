Autorizada la contratación de las obras de urbanización de la ampliación del polígono de Arguedas

Los terrenos se destinarán a albergar las nuevas instalaciones de Congelados de Navarra

El Gobierno de Navarra ha autorizado a la sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa) a que licite las obras de urbanización de la ampliación del área industrial de Arguedas, con una inversión de 1.993.264,36 euros, destinadas a albergar las nuevas instalaciones de la empresa Congelados de Navarra SAU, proyecto este que fue declarado de interés foral por el propio Ejecutivo el pasado mes de abril.

Los trabajos se van a desarrollar a lo largo de este año y del próximo, de acuerdo con la siguiente distribución: 284.752,05 en 2025 y 1.708.512,31 euros. Una vez finalizadas las obras, Nasuvinsa venderá el terreno a Congelados Navarra. El área de actuación dispone de una superficie total de 62.259,77 metros cuadrados.

El proyecto de la empresa consiste en la instalación de una nueva cámara robotizada, con una capacidad aproximada para 56.160 palés, junto a la que se construirá una zona de expediciones y playas automáticas. La nave de envasado tendrá capacidad para nueve líneas y locales técnicos. Por otro lado, se procederá a la construcción de un almacén de materias auxiliares, y una planta de tratamiento de aguas residuales industriales con una capacidad de 1.500 metros cúbicos al día.

El conjunto de la obra cuenta con una inversión de 59.514.882,60 euros prevista por la empresa y estará finalizada en 2027. Con esta actuación, se prevé crear 110 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó el Gobierno de Navarra al considerar el proyecto de inversión de interés foral, "desde una perspectiva económica, esta inversión se considera "crucial para dinamizar la economía y el desarrollo local", ya que promoverá la creación de empleo directo e indirecto en una localidad de menos de 5.000 habitantes y de su entorno, con una gran influencia agrícola, contribuyendo así a la integración del sector primario en la cadena de valor, así como a su profesionalización y fortalecimiento. Representa además una apuesta por la vertebración territorial de Navarra y la generación de riqueza en el medio rural.

El Grupo Congelados Navarra inició su actividad en 1998 y desde entonces ha ido evolucionando y creciendo como grupo hasta constituir la CN Corp., SL, considerada en la actualidad un referente en el ámbito nacional e internacional en la fabricación y comercialización de verduras y soluciones congeladas.