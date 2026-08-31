Auxiliado el conductor de una furgoneta tras hundirse el firme a su paso por Sartaguda. - Guardia Civil

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha atendido este lunes al conductor de una furgoneta después de quedar atrapado de forma repentina tras colapsar la estructura del camino sobre el que circulaba en el término de Sartaguda.

Los hechos se han registrado sobre las 10.20 horas en la calle El Depósito. Una patrulla de la Guardia Civil perteneciente al puesto de Andosilla se ha personado en el lugar de los hechos para prestar asistencia y asegurar el entorno afectado.

Una vez en el lugar, los agentes han comprobado que el terreno sobre el que transitaba el vehículo se ha desplomado de manera imprevista a su paso, provocando que el furgón quedara semisepultado e inclinado en el socavón originado por el hundimiento, según ha informado la Guardia Civil.

Los agentes han auxiliado al conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 67 años de edad y vecino de Sartaguda. Tras una primera valoración en el lugar, han constatado que el conductor ha resultado ileso, no precisando traslado sanitario de urgencia al registrarse únicamente daños materiales en el furgón y en la vía.

La Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad mediante cinta policial en el tramo afectado para evitar el paso de viandantes y prevenir posibles accidentes secundarios debido a la inestabilidad del suelo. Asimismo, ha coordinado las primeras diligencias y ha dado aviso a los servicios municipales para la posterior retirada del vehículo y la reparación del firme colapsado.