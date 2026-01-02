Avanzan los trabajos arqueológicos en el yacimiento de Monteviejo II

Trabajos arqueológicos en el yacimiento de Monteviejo II (Santa Cecilia). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía, realizó el pasado 16 de diciembre una visita a los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en el yacimiento de Monteviejo II (Santa Cecilia), en el término municipal de Garínoain, en el contexto de las obras de construcción de la Plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, en el tramo Tafalla-Campanas, que desarrolla actualmente Adif AV.

En la visita participaron la alcaldesa de Garínoain, junto con concejales del Ayuntamiento, personal técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, responsables de Adif AV, de la dirección de obra y construcción, el asesor de Patrimonio de la Subdirección de Medio Ambiente, y el equipo técnico de Tesela Arqueología, S.L., empresa encargada de los trabajos arqueológicos. Durante el recorrido se explicaron sobre el terreno los principales resultados de la investigación arqueológica y las medidas adoptadas para "compatibilizar" el desarrollo de la infraestructura ferroviaria con "la adecuada protección, estudio y conservación del patrimonio cultural".

Según explican desde el Ejecutivo foral, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha aprobado, mediante Resolución 316/2025, de 28 de noviembre, la continuidad de los trabajos arqueológicos en el yacimiento de Monteviejo II, así como las pautas técnicas para llevar a cabo la excavación y las actuaciones posteriores, todo ello en el marco del "control arqueológico intensivo" asociado a esta gran obra lineal.

En el entorno del castro de la Edad del Hierro de Monteviejo II, cuyo perímetro se respeta desde el inicio del proyecto, se han descubierto los restos de un hábitat de 'Campos de hoyos' de la Prehistoria Reciente (IV-II milenio a.C.), una necrópolis de la Edad del Hierro y un asentamiento rural del Bajo Imperio-Tardoantigüedad. Los trabajos, desarrollados durante varios meses por Tesela Arqueología, S.L., han incluido prospecciones arqueológicas, control de decapados, prospección geofísica y sondeos, tanto en la propia traza como en la reposición de caminos parcelarios y vertederos, evidenciando una densa ocupación histórica del entorno del castro.

En el hábitat prehistórico se han identificado en torno a 80 hoyos (silos, hogares, basureros, entre otros), de los que se excavará una muestra representativa cercana al 20%. Adif AV ha optado por prescindir de la ocupación de este ámbito, de modo que, una vez finalizados los trabajos arqueológicos, los terrenos volverán a su estado original.

El asentamiento rural romano presenta dos pozos de agua, varios pavimentos de cantos informes y muros de mampostería, distribuidos en dos zonas diferenciadas sin conformar estructuras completas. Tras su excavación, los restos serán protegidos, elevándose las cotas de los caminos para garantizar su conservación in situ.

La necrópolis de la Edad del Hierro constituye uno de los hallazgos más relevantes, con el descubrimiento de 17 estructuras circulares en forma de túmulos, de entre siete y 18 metros de diámetro, agrupadas en tres espacios diferenciados. En algunos casos se ha documentado una zona central o cista, destinada al depósito de las cenizas procedentes de incineraciones. La excepcional profundidad a la que se encontraban los restos, en algunos casos superior a 1,5 metros, explica la baja visibilidad arqueológica del yacimiento, que no pudo ser detectado pese a haberse realizado previamente todas las actuaciones arqueológicas preceptivas, prospección visual, sondeos y prospecciones geofísicas, siendo únicamente identificable a medida que se ha ido abriendo la traza de la obra.

Una vez delimitado el yacimiento y analizadas las afecciones del proyecto, se ha determinado que el grupo principal de la necrópolis (grupo sur), que incluye los túmulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se conservará íntegramente, lo que implicará el desvío de los caminos perimetrales. En los otros dos grupos se procederá a su excavación completa, documentación fotogramétrica y desmontado ordenado, para su posterior reposición. En este sentido, Adif AV presentará un proyecto específico de "puesta en valor", que incluirá la reconstrucción de los túmulos desmontados junto al grupo sur, y que deberá estar finalizado para el momento de la inauguración de la infraestructura.

Durante la visita institucional, los técnicos explicaron los principales restos materiales recuperados y el alcance de las medidas adoptadas, destacándose el trabajo coordinado entre el Gobierno de Navarra, Adif AV y el Ayuntamiento de Garínoain, como elemento clave para atender una situación arqueológica de estas características.

Este tipo de necrópolis debió de ser habitual entre el más de un centenar de poblados de la Edad del Hierro conocidos en la Zona Media y Ribera de Navarra, si bien su localización resulta extremadamente difícil, lo que pone de relieve el valor científico de estos hallazgos y la importancia del control arqueológico intensivo asociado a las grandes infraestructuras.

Los trabajos se completarán con un estudio científico integral, que incluirá dataciones, análisis antropológicos, estudios de sedimentos y cerámicas, entre otros, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los tres yacimientos documentados.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Asimismo, ha tenido lugar una visita técnica a las excavaciones en la que participaron alrededor de una treintena de arqueólogos, tanto del ámbito profesional de Navarra como especialistas en la Edad del Hierro procedentes de Aragón y del País Vasco.

Estas actuaciones se inscriben en una estrategia "global y consolidada" de gestión del patrimonio arqueológico desarrollada por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana en el conjunto del trazado del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad en Navarra.

En este marco se han abordado yacimientos de especial relevancia como La Gariposa y La Celada, en Tafalla. En el caso de La Gariposa, la entidad del yacimiento motivó un replanteamiento del proyecto ferroviario y el estudio de soluciones técnicas específicas para compatibilizar la infraestructura con la conservación del patrimonio. En La Celada, los trabajos arqueológicos permitieron documentar un asentamiento temporal de la Edad del Bronce y un depósito excepcional de lingotes de cobre, uno de los hallazgos más singulares de la prehistoria reciente en Navarra, actualmente en estudio por equipos interdisciplinares de varias universidades españolas y europeas.

Los materiales recuperados en estas intervenciones se conservan, documentan y restauran en los Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra, y en fechas próximas el Museo de Navarra acogerá una muestra dedicada al hallazgo de La Celada, junto con otras iniciativas orientadas a la divulgación social de los descubrimientos arqueológicos asociados a las obras de construcción de la línea de alta velocidad, reforzando el vínculo entre patrimonio, investigación y sociedad.

Las obras que lleva a cabo Adif AV están sometidas a un "permanente seguimiento" de los hallazgos arqueológicos que no estén detectados inicialmente en superficie y puedan aparecer en el momento de proceder a desmontes, desbroces y movimientos de tierra. Además, previo al inicio de las obras de los distintos tramos de las nuevas líneas, se procede a realizar "un amplio y detallado estudio" del entorno por el que se discurre, tanto para conocer las características del subsuelo, como sobre posibles entornos arqueológicos, ya conocidos y otros nuevos.