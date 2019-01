La avenida causada por el temporal de lluvia y nieve no causa incidencias significativas en Navarra

Publicado 26/01/2019 16:32:49 CET

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La avenida provocada en los ríos por el temporal de nieve y lluvia registrado durante los últimos días no ha producido incidencias destacadas, aunque se mantiene la vigilancia en un nivel de prealerta en el cauce del Ebro debido al repunte que experimentan su caudal y el nivel en Castejón como consecuencia de la llegada de la crecida procedente de La Rioja.

Todas las estaciones de aforo registran niveles decrecientes y normales excepto la del río Ebro en Castejón, que mide en estos momentos un repunte con un caudal de 1.804 metros cúbicos por segundo y un nivel de 6,72 metros, algo superior a los valores previstos pero lejos de los 2.682 y 7,74 registrados el 13 de abril de 2018, por lo que no se esperan afecciones destacadas.

El repunte se produce después de que pasara ayer por Castejón un primer pico causado por las aportaciones de sus afluentes, sobre todo el Arga y el Aragón. Tras un descenso del caudal, la estación de aforo recibe ahora la crecida procedente de La Rioja, cuyo máximo se midió en Mendavia sobre las 23 horas de ayer.

Se trata de una avenida ordinaria, inferior a la de 2 años de periodo de retorno, por lo que no se espera que el repunte cause problemas a su paso por las localidades situadas aguas abajo, incluida Tudela, si bien no cabe descartar posibles filtraciones en alguna mota de contención, ha señalado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

No se han registrado daños significativos como consecuencia de los desbordamientos de los ríos, que han provocado cortes puntuales en carreteras y la inundación de los lugares habituales, siendo reseñable únicamente la ruptura parcial de una mota en Mendavia.

La situación en las carreteras navarras es de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria, siendo necesario el uso de cadenas el puerto de Belagua, en la NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) a partir del pk. 55, el Ferial.

En cuanto a la meteorología, no se esperan nuevas precipitaciones en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja ante el riesgo de que se registren vientos con rachas de hasta 90 km/h en la vertiente cantábrica y la zona centro de Navarra a partir de las 5.00 horas de este domingo, 27 de enero.