Aviso amarillo por nieve este jueves y viernes en el Pirineo navarro

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado desde este jueves hasta la mañana del viernes por nevada en el Pirineo navarro, donde se podrán acumular hasta cinco centímetros.

El aviso estará vigentes desde las 10 horas y se extenderá hasta las 10 horas de este jueves. Se prevén acumulaciones de nieve en 24 horas de 5 centímetros. Cota de nieve en torno a 1000 metros, aunque las acumulaciones superiores al 5 centímetros se esperan por encima de 1200 metros sobre todo en el Valle del Roncal.

La AEMET prevé para este jueves cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, que serán más frecuentes e intensos en el tercio norte. Cota de nieve a 1400-1600 metros en el Pirineo bajado al final hasta 1200-1400. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado que podrá ser localmente notable en el extremo sur. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable tendiendo por la tarde a componente oeste.