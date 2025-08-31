Ante los avisos de la Aemet por lluvias intensas, la CHE recuerda que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante los avisos naranjas y amarillos de la AEMet por posibles tormentas y lluvias intensas, la Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores, durante la tarde de hoy 31 de agosto.

El aviso de la AEMet afecta a Navarra, Cataluña (Lleida) y Aragón (Huesca y Zaragoza), según ha informado la CHE en un comunicado.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.