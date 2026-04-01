El Ayuntamiento condena los "ataques" contra la CEN por parte de "personas vinculadas a plataformas contrarias al TAV"

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de UPN, PSN y Geroa Bai y los votos en contra de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una declaración en la que el Consistorio condena "todos los ataques y los actos de acoso e intimidación que personas vinculadas a las plataformas contrarias al proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) han dirigido contra la CEN".

En un segundo punto, en la declaración, propuesta por UPN, el Ayuntamiento muestra su "solidaridad" con "la plataforma cívica pro TAV frente a los ataques que reciben sus convocatorias y llamamientos al impulso de esta infraestructura".

En tercer lugar, se insta al Ayuntamiento de Pamplona a "reiterar el apoyo al proyecto del Tren de Alta Velocidad en Navarra y el correspondiente PSIS residencial en el entorno de Etxabakoitz".