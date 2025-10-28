El Ayuntamiento dice que las líneas de la carretera de la UN buscan dar "seguridad" al ciclista:"Son criterios técnicos"

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que las decisiones que se han tomado en torno a la carretera del campus de la Universidad de Navarra se han adoptado "en la Junta de Movilidad de Pamplona y bajo criterios estrictamente técnicos".
Así se ha pronunciado este martes, durante una rueda de prensa ofrecida junto al concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, y en respuesta a los medios de comunicación sobre las líneas curvas que se han trazado en la carretera tras las obras de transformación en una ciclocalle de sentido único.
"Es una polémica que me parece que es absolutamente artificial y en la que no quiero entrar", ha afirmado Asiron, que ha añadido que "a mí no me suelen llamar de otros ayuntamientos para comentar, ni decidir, ni que les asesore en las cuestiones que afectan a otros ayuntamientos". "Y además, doy por supuesto que cuando se toman, se toman bajo criterios técnicos y buscando lo mejor", ha comentado.
Por su parte, Izagirre ha añadido que "hay que dejar que las obras avancen y que luego se vea la obra completa con todas las medidas de calmado tráfico, etc.", ya que únicamente "se han iniciado los trabajos de pintura". "Las valoraciones habría que hacerlas a posteriori", ha manifestado.
"No obstante, sí que hay que entender que es una carretera con una anchura de 5,5 metros, con unas raíces de un arbolado con un porte importantísimo que generan mucho riesgo, ha habido muchísimos accidentes y con esas curvas sinuosas también lo que se pretende es dotar de seguridad al ciclista", ha apuntado.
Según ha subrayado, "estamos hablando de una ciclocalle con 20 kilómetros por hora como máximo de velocidad", y "el nuevo trazado tiene 2,85, es decir, pasamos de 5,5 a 2,85". "Si mantuviésemos dos líneas rectas sin más, creo que algún usuario de vehículo se vería tentado a adelantar en un momento dado a un ciclista, y podía generar muchísimo riesgo para el ciclista", ha afirmado.
Por otro lado, preguntado por el hecho de que los coches eléctricos también tengan que pagar la zona azul de Pamplona a partir del próximo año, Asiron ha respondido que "hasta donde yo sé, no se ha reconsiderado ningún cambio" en esta medida. "Eso no quiere decir que a futuro no se reconsidere algo. Yo siempre suelo decir, además, que está bien meditar los pasos que se dan, pero volver atrás sobre las decisiones tomadas no tiene mucho sentido", ha subrayado.