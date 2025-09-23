El Ayuntamiento llama a la "convivencia" y a evitar "cualquier conflicto o provocación" en San Fermín Txikito

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con el apoyo de PSN, UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención de PP una declaración en la que se hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que en las fiestas de San Fermín Txikito "impere la convivencia, el respeto, la libertad y se evite cualquier conflicto, provocación o manifestación que cuestiones esos valores".

En un segundo punto, la declaración, propuesta por el PSN, emplaza a "prevenir y evitar cualquier tipo de manifestación, agresión o violencia sexista, lgtbifóbica o discriminatoria". En tercer lugar, se insta al Consistorio a que "muestre su colaboración en el buen discurrir y la convivencia de estas fiestas".

En un último epígrafe, el Ayuntamiento acuerda garantizar el cumplimiento de la Ordenanza General de Subvenciones, "en especial su artículo 5, instando, en su caso, a la retirada de la subvención correspondiente a quien la incumpla". Este punto ha sido una enmienda de adición presentada por UPN, y ha sido aprobado por unanimidad.