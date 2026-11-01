El Ayuntamiento de Pamplona acomete esta semana la limpieza de las riberas del río Arga en seis puntos de la ciudad

Limpieza de la pasarela del Arga. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado esta semana las labores de limpieza de las acumulaciones de restos orgánicos e inorgánicos en seis puentes y pasarelas del río Arga a su paso por la ciudad. Este operativo, al que se han destinado 12.251 euros, es el tercero que se realiza este año.

En esta ocasión, las zonas objeto de la operación serán la pasarela peatonal próxima al Club Natación; la presa del puente San Engracia y un tajamar del puente en el entorno de Oblatas; y el puente de Miluze. A ellas se unen, en el entorno de Rochapea, el puente de acceso al túnel del Plazaola, la presa de San Pedro y la zona del puente de Cuatro Vientos.

El objetivo con esta retirada de restos es minimizar el impacto de su arrastre en próximas venidas y evitar el riesgo de taponamiento de los puentes en caso de crecidas del río. También tiene una vertiente medioambiental, gracias al aprovechamiento que se realiza de parte de los restos recogidos, explican desde el Consistorio.

En la ejecución de estos trabajos, con una duración estimada de cuatro días, participan tres equipos formados por entre ocho y diez personas. Es necesario, además, la utilización de maquinaria especializada entre la que se incluye un camión-pluma adaptado, un dumper articulado y un camión portacontenedores. A lo largo de la semana, y de forma previa al inicio del operativo, se han preparado los accesos a los puntos de extracción, estableciendo también sistemas de anclaje y alzado de los troncos atravesados.

Una vez retirados los restos de los cauces, se enviarán al vivero municipal de Miluce, donde se procederá a hacer una selección. Una parte será triturada y utilizada como biomasa. En este sentido, se ha empezado a redirigir una parte a centrales de calor, para realizar las primeras pruebas en la gestión de restos de poda. El resto se trasladará al vertedero o se incorporará como estructurante en los procesos de compostaje rutinarios.