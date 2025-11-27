El Ayuntamiento de Pamplona aprueba los Presupuestos para 2026 con una cifra récord

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este jueves, con el apoyo de EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el rechazo de UPN y PPN, el proyecto de Presupuestos para 2026, cifrados en 293,78 millones, un 2,14% más que los de 2025 y situándose como los más altos de la historia.

En el debate, los grupos del gobierno municipal y el PSN ha defendido la estabilidad política mientras que UPN y PPN han enmarcado estos presupuestos en presuntos acuerdos entre el PSOE y EH Bildu para dar la Alcaldía a Asiron a cambio de "encubrir" la "corrupción" de Santos Cerdán.

La aprobación de las cuentas se produce tras la firma, el pasado 7 de noviembre, de un acuerdo entre las fuerzas que conforman el equipo de Gobierno (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y el PSN. Es el tercer acuerdo presupuestario consecutivo que alcanzan las cuatro fuerzas.

El proyecto recoge 4,34 millones de euros de inversiones a propuesta del grupo socialista que se adjudicarán tanto a este primer documento (1,54 millones) como a los remanentes de tesorería de la segunda mitad del año (2,8 millones).

Durante el pleno celebrado este jueves se han debatido sendas enmiendas a la totalidad de UPN y PP, que han sido rechazadas, así como 24 enmiendas parciales presentadas por la formación regionalista.

En su turno de intervención, la concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable y de Recursos Humanos, Garbiñe Bueno, se ha felicitado porque "de nuevo" Pamplona vuelve a tener unos Presupuestos que ha calificado de "históricos" y que demuestran que Pamplona "tiene un gobierno sólido" y una mayoría municipal "estable". Unas cuentas elaboradas "desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos", que son, ha dicho, las que Pamplona "necesita y merece para seguir avanzando". Frente a ello, ha criticado la oposición "de la pataleta" de UPN y PPN intentando "meter miedo a la ciudadanía, cogiendo discursos de la ultraderecha, de discurso de odio". "Son unos buenos presupuestos y no tienen nada que decir", ha reprochado. Así, ha contrapuesto el "modelo de las derechas que no sabe dialogar" con el de "una mayoría progresista y una ciudad que avanza".

Bueno ha destacado que "son unas cuentas equilibradas", "ambiciosas" y "pensadas para continuar la buena senda económica de estos últimos dos años" y "seguir impulsando los grandes proyectos de ciudad", entre los que ha citado la urbanización del Paseo Sarasate, nuevos desarrollos en el plano de vivienda, como Donapea, el PEAU de la UPNA o el PSIS de Echavacoiz que "verán por fin la luz". Se trata, ha resumido, de un presupuesto "ambicioso y transformador, que se centra en aquello que tiene impacto directo en el día a día de la gente: vivienda asequible, mejora de dotaciones y servicios públicos, refuerzo ante las necesidades sociales y una fuerte inversión en la ciudad". "Es una apuesta colectiva por una ciudad cohesionada, sostenible y con futuro", ha concluido.

Por su parte, Cristina Ibarrola, de UPN, ha enmarcado la aprobación de estos presupuestos en acuerdos que se gestaron "muy lejos de Pamplona", no solo por "intereses de sillones" sino por los "intereses espurios" para que Santos Cerdán pudiera "seguir robando a los ciudadanos a través de mordidas de obra pública".

Ha asegurado a Asiron que es "uno de los cobros de EH Bildu a cambio de encubrir esta presunta trama corrupta" y ha considerado que "con todo lo que vamos conociendo, Sánchez, Chivite y usted mismo se tendrían que haber marchado ya si tuvieran dignidad política". Ha afirmado que se trata de los "presupuestos de EH Bildu" con "tres chucherías al PSN", con un aumento de los ingresos "que no saben aprovechar" y que se traduce, ha afirmado, "en más gente durmiendo en la calle, en peor acceso a la vivienda para jóvenes y familias, en más inseguridad en las calles que ustedes tapan, en mayor tasa de violencia de género y en mayor tasa de pobreza y exclusión social".

Marina Curiel, del PSN, ha afirmado que "a UPN y PPN les molesta que la ciudad avance sin pedirles permiso". "Decir no a todo puede dar titulares pero no da soluciones", ha reprochado. La socialista ha remarcado que estos nuevos Presupuestos suponen "un nuevo rumbo para Pamplona" y ha destacado su compromiso de "frenar la vuelta a un modelo excluyente y abrir una etapa nueva de mayor pluralidad, más convivencia y más respeto institucional".

Si bien el PSN no forma parte del Gobierno municipal, Curiel ha asegurado que "somos decisivos para que Pamplona avance y para ello se necesitan presupuestos". Ha resaltado que las cuentas impulsan "proyectos estratégicos" como el Paseo Sarasate, la resignificación de los Caídos, el Plan de Convivencia y el plan de vivienda asequible. Por otro lado, ha censurado que se use el "miedo" a la inseguridad como "herramienta de manipulación"

Desde Geroa Bai, Javier Leoz ha defendido que en estos presupuestos "sí se da respuesta a las necesidad de la ciudadanía" y plantean "una ciudad sostenible, económicamente activa y comprometida con sus apuestas estratégicas, que son promoción de la vivienda asequible, mejora de la cartera de servicios municipales, inversión en los barrios y consolidación de los avances en materia social".

Por otro lado, ha contrapuesto la gestión económica de los gobiernos municipales de UPN donde "se incrementaban más los gastos que los ingresos corrientes". No obstante, este 2025 "las previsiones mejoran de manera importante" con "22,8 millones de ahorro bruto y 17,6 de neto" y se prevé que en el periodo 2026-2029 continuará produciéndose "un incremento del ahorro bruto y del neto". Ha puesto en valor las iniciativas en materia de vivienda, citando proyectos urbanísticos como Donapea, el PSIS del TAV o la aprobación del PEAU del II Ensanche.

Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha acusado a UPN de tener "la pataleta política más larga de la historia de esta ciudad" por "perder un poder que ejercían desde la soberbia, la incapacidad de diálogo y de acuerdo, que nos llevó a años sin presupuestos" y a "una ciudad paralizada". Frente a ello, ha contrapuesto que "vamos a aprobar el tercer presupuesto tras el cambio político en la ciudad, El segundo batiendo récord presupuestario para mejorar la inversión en todos los servicios de la ciudad". Una cuentas que abordan "tres grandes prioridades" con un "plan ambicioso de vivienda asequible", haciendo "una ciudad más cohesionada, con todos sus barrios de primera y con servicios de calidad"; y centradas en adaptar a la ciudad al "reto" del cambio climático. "Son los crudos datos reales frente a su nada", ha espetado a los concejales de UPN.

Por parte del PPN, Carmen Alba ha enmarcado estas cuentas en "la necesidad de unos de perpetuarse en el poder y la necesidad de otros de ver cumplidos sus objetivos ideológicos". "No son unos Presupuestos que atiendan a las demandas de los ciudadanos, son unos Presupuestos que nacen de un pacto encapuchado de la venta de Pamplona a Bildu para seguir en los gobiernos de España y de Navarra", ha aseverado. Unos Presupuestos "sectarios", con una "carga injusta y desproporcionada para los ciudadanos". "Aumentan el gasto, pero los servicios empeoran. Algo se está haciendo mal, hay que gestionar de manera eficiente los fondos públicos y no es el caso", ha añadido. Por otro lado, ha reprochado la "negación" del equipo de gobierno ante el "aumento de la inseguridad"; también ante el "problema real de aparcamiento", especialmente en el centro.