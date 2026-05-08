El Ayuntamiento de Pamplona convoca una oposición para cubrir tres plazas del puesto de veterinario

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres plazas del puesto de veterinario al servicio del Consistorio y sus organismos autónomos.

Se trata de dos plazas de turno de promoción y una plaza de turno libre, de régimen funcionarial y nivel A. La oposición dará comienzo a partir del mes de febrero del año que viene. El plazo de inscripción se iniciará una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra.

La convocatoria requiere que las personas aspirantes se hallen en posesión del título de Grado Universitario en Veterinaria o de una titulación equivalente, o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Además, se exigen los habituales requisitos de nacionalidad, edad y capacidad física y psíquica para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.

A ellas se une el no hallarse inhabilitadas ni suspendidas para el ejercicio de funciones públicas y no hacer sido separadas del servicio de una Administración Pública.

Quienes opten a las plazas del turno de promoción deben tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra, y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, excepto cuando la persona en situación de excedencia voluntaria se encuentre prestando servicios en otro puesto de trabajo de carácter fijo o temporal en el Ayuntamiento de Pamplona; pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas; y tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas, a excepción de los cuerpos de Policía de Navarra, que deberán haber prestado efectivamente servicios en dichos cuerpos durante ocho años.

La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expediente es de 26 euros. El abono de la tasa se efectuará vía telemática, en el momento de formalizar la solicitud, a través de un sistema de pago telemático.

UNA PRUEBA CON DOS EJERCICIOS

La oposición constará de una prueba con dos ejercicios. El primero de ellos será un cuestionario tipo test con 100 preguntas con varias alternativas de respuesta, de las que solo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario que recoge la convocatoria.

Este ejercicio se valorará con 40 puntos y quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen los 20 puntos. El segundo ejercicio, de carácter teórico - práctico, consistirá en resolver por escritos casos prácticos con preguntas a desarrollar relacionados con el temario.

La puntuación máxima será de 60 puntos. No superarán el ejercicio quienes no hayan obtenido al menos 30 puntos. Este segundo ejercicio se llevará a cabo por el sistema de plicas.