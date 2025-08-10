El Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de ONGD de Navarra acuerdan impulsar actividades de sensibilzación

El concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, y el presidente de la Coordinadora, Octavio Romano - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN) han suscrito un convenio para impulsar las actividades de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a entidades vinculadas con la cooperación y la educación.

De esta forma son ya 25 los años en los que el Consistorio y la Coordinadora llevan colaborando en esta materia, en esta ocasión a través de una subvención directa de 40.000 euros avalados a través de este convenio.

El importe aportado por el Ayuntamiento se destinará a sufragar las actividades que la Coordinadora ha realizado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año dentro del proyecto de 'Información, difusión y coordinación en materia de cooperación internacional 2025'.

Por su parte, la Coordinadora se compromete a realizar actividades anuales y mantener otras básicas que, de forma estable, viene realizando. Así, por ejemplo, mantendrá el Centro de Información y Recursos de la Coordinadora y el servicio de atención e información personalizada, que realiza de forma presencial, telefónica y por correo electrónico en su sede, en el grupo San Pedro, 31.

Entre sus labores se encuentra también la actualización del directorio de ONGD, con los datos de las 48 ONGD que forman parte de la Coordinadora, y de la guía de voluntariado internacional.

A todo ello se suman otras acciones como la organización de unas Jornadas de Derechos Humanos, la gestión de emergencias humanitarias y su participación en el Consejo Municipal de Cooperación.

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra echó a andar en 1998 como una asociación plural y voluntaria de ONGD, con el objetivo de agrupar a las entidades existentes. En la actualidad, la componen 48 entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación.

La Coordinadora trabaja en temas de información social, educación, formación, comunicación interna y relaciones institucionales. Desde 2000, el Ayuntamiento de Pamplona ha firmado convenios anuales para promover acciones de información y sensibilización con organizaciones, instituciones y la ciudadanía.

El convenio se inscribe dentro de las líneas de actuación del II Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2022-2025) del Ayuntamiento de Pamplona.