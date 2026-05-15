El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una plantilla de más de 1.600 personas en unos 150 puestos de trabajo diferentes

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado un proceso integral para analizar "en profundidad" los puestos de trabajos existentes en su estructura, describirlos "de forma clara y homogénea" y valorarlos "conforme a criterios objetivos y comparables". De esta forma, el Ayuntamiento contará con una base técnica "sólida" sobre la que tomar decisiones y gestionar la organización de sus recursos humanos.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta en la actualidad con una organización integrada por más de 1.600 personas trabajadoras y estructurada en torno a, aproximadamente, 150 puestos de trabajo diferentes.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de un contrato de análisis, descripción y valoración de los puestos del trabajo del Ayuntamiento de Pamplona, así como la elaboración de los instrumentos técnicos asociados al proceso. El presupuesto de este estudio asciende a 78.650 euros y los trabajos se desarrollarán durante ocho meses, una vez que adjudique el contrato.

Se apuesta por externalizar este trabajo, además de por no disponer de recursos propios, para "incorporar una mirada comparada con otras administraciones públicas, aportar rigor metodológico y reforzar la credibilidad del proceso, tanto internamente como en su relación con la representación sindical municipal", explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

Esta diversidad de perfiles y puestos de trabajo "responde a la amplitud y heterogeneidad de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento, que abarcan desde funciones técnicas altamente especializadas hasta tareas operativas y de atención directa a la ciudadanía". A lo largo de los años, los puestos de trabajo han ido evolucionando de manera progresiva, "en muchos casos como respuesta a nuevas necesidades organizativas, cambios normativos, incorporación de nuevas tecnologías o adaptación a las demandas sociales". Sin embargo, esta evolución "no siempre ha venido acompañada de un análisis sistemático, global y homogéneo que permita revisar, ordenar y valorar de forma conjunta la totalidad de puestos de trabajo que integran el Ayuntamiento", señalan.

Hasta la fecha no se ha abordado un proyecto integral de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo con un enfoque técnico unificado. Las descripciones existentes, cuando las hay, "responden en muchos casos a momentos concretos, necesidades específicas o desarrollos parciales, lo que dificulta disponer de una visión completa, coherente y actualizada de la realidad organizativa". Esta situación "genera limitaciones para la gestión de los recursos humanos en aspectos como la definición clara y compartida de las funciones y responsabilidades de cada puesto; el establecimiento de criterios homogéneos en procesos como la provisión de puestos, la planificación de contrataciones o el diseño de convocatorias; la adecuación entre las funciones realmente desempeñadas y la configuración formal de los puestos; o la coherencia interna de la estructura organizativa y retributiva".

ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y VALIDACIÓN

La adjudicataria efectuará un análisis de los puestos de trabajo mediante el procedimiento sistemático que considere adecuado, siempre que permita documentar, concretar y conocer la naturaleza, contenido y responsabilidades asociados a cada puesto. Como resultado de esa fase, se elaborará una ficha de descripción de cada uno de los puestos incluidos en el ámbito del contrato. Cada ficha de descripción deberá recoger, "de manera clara y sistematizada", elementos como la denominación del puesto y adscripción orgánica; la misión o finalidad del puesto dentro de la organización; las funciones y tareas principales; o las responsabilidades del puesto.

El resultado de esta fase se recogerá en un documento específico de diagnóstico y propuestas de "ajuste, racionalización o mejora organizativa".

Una vez realizada la fase de análisis y descripción, la empresa adjudicataria procederá a la valoración de los puestos mediante la aplicación de una metodología técnica, objetiva, homogénea y trazable, que permita determinar el peso relativo de cada puesto dentro de la organización. La valoración se basará en un sistema estructurado de factores previamente definidos, tales como responsabilidad, complejidad, conocimientos técnicos, autonomía, impacto en la organización, condiciones de trabajo u otros de naturaleza análoga, debiendo la adjudicataria justificar la metodología empleada y su adecuación.

El resultado de esta fase deberá recogerse en un informe de valoración, que incluya la metodología aplicada, los criterios utilizados, los resultados obtenidos, las principales conclusiones y las recomendaciones oportunas para "avanzar hacia una mayor coherencia interna del sistema de puestos de trabajo".

Por último, se deberá articular un procedimiento ordenado de validación de fichas y valoraciones, con identificación de las fases de revisión técnica, contraste con las unidades afectadas y aprobación interna de hitos por parte del Ayuntamiento. Las fichas descriptivas y propuestas de valoración tendrán, con carácter previo a su cierre, la consideración de documentos de trabajo, pudiendo ser objeto de observaciones y ajustes técnicamente motivados.