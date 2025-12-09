El Ayuntamiento de Pamplona estudiará transformar parte de las calles del polígono Agustinos en vías de única dirección

PAMPLONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración sobre el "problema de aparcamiento" en el polígono de Agustinos, en la que acuerda estudiar la transformación de parte de las calles del polígono, o algunos tramos de estas, en vías de única dirección, convirtiendo parte de los aparcamientos en línea a batería, o incluso batería + línea "si las dimensiones lo permiten".

La declaración, propuesta por UPN, ha contado con el apoyo de UPN y PP y las abstenciones de EH Bildu, PSN y Contigo-Zurekin. En un segundo punto, se ha acordado estudiar la colocación de una estación de bicicletas eléctricas dentro del polígono, así como la posibilidad de unir con el disuasorio de San Jorge.

En un tercer epígrafe, se apuesta por proponer a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la entrada dentro del polígono de la línea 10 de autobuses, en los horarios de entrada y salida más habituales de trabajo.

DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE BAÑOS PARA PERSONAS OSTOMIZADAS

Por otro lado, se ha aprobado una declaración institucional en la que se insta al Ayuntamiento a implantar, "de forma progresiva", una red municipal de aseos públicos adaptados para personas ostomizadas, priorizando centros como los civivox, polideportivos, mercados municipales, estaciones de transporte y edificios municipales de gran concurrencia, comenzando con la implantación en este año del segundo baño ostomizado de la ciudad.

Según se establece en un segundo punto, los baños adaptados cumplirán con los estándares técnicos establecidos por la asociación FAPOE: inodoro elevado, lavabo-encimera accesible, ducha de enjuague para bolsas, grifería adecuada, repisas de apoyo, espejo, ventilación, protección de la intimidad y señalética accesible.

Por último, se acuerda crear un registro municipal de aseos accesibles para personas ostomizadas, que será accesible en la web municipal y compatible con aplicaciones estatales de geolocalización, para que "tanto residentes como visitantes puedan localizar fácilmente el aseo más cercano".