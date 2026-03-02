El Ayuntamiento de Pamplona impulsa un estudio sobre el "uso real" de los idiomas en "la vida cotidiana" de la ciudad

Imagen de la firma del convenio - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona y Soziolinguistika Klusterra, centro de investigación para la "revitalización" del euskera, han firmado este lunes un convenio de colaboración para realizar la 'IX Medición del Uso de las Lenguas en la Vía Pública de Pamplona', un estudio de carácter científico que "permitirá obtener datos objetivos y actualizados sobre el uso real de los idiomas en la vida cotidiana de la ciudad".

El convenio lo han rubricado la concejala de Educación, Participación Ciudadana y Euskera del Conistorio pamplones, Aitziber Campión, e Imanol Larrea, en representación de Soziolinguistika Klusterra.

Esta investigación, iniciada en 1989 por el grupo Siadeco y cuyas primeras ediciones fueron impulsadas por Euskal Kultur Batzordea, constituye una serie histórica única con más de tres décadas de trayectoria.

Desde 1997, está coordinada por el Clúster, "entidad de referencia en investigación sociolingüística", que ha desarrollado y perfeccionado una metodología propia reconocida internacionalmente y difundida, entre otros ámbitos, por la Red Europea para la Diversidad Lingüística (NPLD).

El estudio se basa en la observación directa y sistemática de conversaciones espontáneas en la vía pública. Las personas observadoras registran de forma anónima el idioma utilizado y variables sociolingüísticas básicas -como edad aproximada, sexo o número de interlocutores- "sin intervenir en la interacción".

Este sistema "permite obtener información fiable sobre el uso oral real de las lenguas, a diferencia de las encuestas de autopercepción".

La edición de este año incorpora mejoras técnicas y metodológicas, entre ellas, la reorganización de recorridos en 14 barrios mediante 28 itinerarios, "adaptados a la realidad urbana actual" y comparables con los datos oficiales del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

También se emplearán herramientas digitales de recogida de datos y modelos estadísticos para calcular márgenes de error y "reforzar la representatividad" de los resultados.

El presupuesto del convenio asciende a 11.596 euros (IVA incluido) y cubre el diseño del estudio, la formación del equipo, el trabajo de campo y el tratamiento de datos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Pamplona "refuerza su compromiso institucional con el conocimiento riguroso de la realidad sociolingüística local y con el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia".

Los resultados "servirán como herramienta estratégica para diseñar, evaluar y ajustar acciones de promoción y normalización lingüística, dentro del marco del futuro Plan de Normalización Lingüística municipal".

La medición se enmarca en una investigación "que se realiza simultáneamente en todos los territorios del euskera y que se ha consolidado como un instrumento esencial para instituciones, investigadores y agentes sociales interesados en el análisis del uso de lenguas en contextos de diversidad lingüística".