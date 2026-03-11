El Ayuntamiento de Pamplona instalará un punto de información sobre agresiones sexistas en el entorno de la carpa

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra llevan desde el pasado noviembre trabajando conjuntamente para conseguir que el próximo 27 de marzo, jornada en la que se celebra al Carpa universitaria, sea "un espacio festivo seguro para las mujeres y esté libre de agresiones sexistas".

La organización de la carpa, por su parte, se ha adherido al Protocolo de Prevención y Actuación ante la Violencia Sexista en Espacios Festivos y de Ocio Nocturno Privado que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona desde 2019.

El protocolo es un sistema de coordinación en la atención y respuesta ante situaciones de violencia sexista a cuya aplicación se comprometen quienes lo firman.

Aunque este es el objetivo "más inmediato", la colaboración "pone el foco en la visibilización y conceptualización entre el estudiantado universitario de las diferentes violencias sexistas y apostar por la sensibilización y prevención".

Durante la jornada festiva el Ayuntamiento de Pamplona instalará, por primera vez, un punto de información sobre agresiones sexistas en el entorno del espacio de la Carpa Universitaria (Cuesta de Beloso, donde la antigua gasolinera) que estará abierto desde las 00 horas del 27 de marzo hasta las 06.00 del 28 de marzo.

En ese espacio "se garantizará una asistencia integral y de calidad con criterios de actuación comunes y en coordinación". La premisa de esta iniciativa es que un contexto festivo "no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y dentro de éstas, agresiones sexuales, por lo que ninguna celebración debería tolerar que en su contexto queden suspendidos los derechos de las mujeres y las responsabilidades como sociedad".

Las violencias sexistas y la "constante amenaza de sufrirlas", según quienes trabajan en este campo, son "formas de dominación y suponen uno de los principales frenos para la participación plena y segura de las mujeres en la vida social".

ACTIVIDADES SOBRE EL CONSENTIMIENTO Y LA AUTODEFENSA FEMINISTA

Este miércoles se ofrece un 'Taller de autodefensa feminista para estudiantes', de 10 a 14 horas, en las instalaciones de la universidad, que estará a cargo de María Pizarro Carbonell, experta en este contenido; este taller se volverá a ofrecer el 16 de marzo, lunes, de 16 a 20 horas.

Al día siguiente, el martes 17 de marzo, también en la UPNA, se desarrollará la charla 'Más que un mal ligar: Consentimiento y violencia sexual en la fiesta', cuya ponente será Irantzu Recalde Esnoz, profesora de UPNA, experta en el estudio de violencia sexual y ocio nocturno. Además, tras el desarrollo de la carpa el 27 de marzo, se abordará el contenido '¿Cómo organizar una fiesta alternativa y feminista?'.

Todas las actuaciones se han trabajado y consensuado entre diferentes áreas municipales, junto con la universidad y el estudiantado, a través de la técnica de igualdad de la UPNA y el Grupo Feminista de la UPNA (Talde feminista), respectivamente.

El objetivo es "configurar un marco de trabajo común para conseguir un espacio festivo libre de violencia contra las mujeres a través de un modelo festivo que asegure los mismos derechos para todas y todos".

Además, el proceso de trabajo busca "realizar actuaciones encaminadas a la sensibilización y prevención de las agresiones sexistas en espacios de ocio, en este caso en el entorno universitario, y garantizar recursos y mecanismos de denuncia y acompañamiento integral y de calidad".