El Ayuntamiento de Pamplona oferta 120 plazas para los campamentos urbanos municipales de Semana Santa

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

Con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y ofrecer una alternativa de ocio para niños y niñas de entre 6 y 12 años, el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado campamentos urbanos durante las vacaciones de Semana Santa. En total, se ofrecerán 120 plazas, para actividades que se desarrollarán en el Complejo Deportivo Aranzadi entre los días 7 y 10 de abril.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 3 hasta el 5 de marzo, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100). Las plazas se asignarán por orden de inscripción, hasta completar aforo.

La actividad está pensada para niños y niñas nacidas entre 2014 y 2019, empadronados en Pamplona. Una vez inscritos, se organizarán en grupos por edades y por idioma, puesto que habrá grupos en castellano y euskera. En horario de 9 a 15 horas, participarán en juegos cooperativos, gynkanas y actividades. Además, realizarán salidas al entorno de Aranzadi, para combinar la actividad física, la convivencia y el disfrute al aire libre. El campamento incluye también almuerzo para las personas participantes, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

De las 120 plazas ofertadas, 80 serán en castellano y 40 en euskera. A su vez, en cada idioma, la mitad de las plazas serán para 6-8 años y la otra mitad para 9-12 años. El 20% de las plazas se reservarán para niños, niñas y adolescentes en procesos de intervención socioeducativa, a través de los Equipos de Infancia y Familia, los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia o el Servicio de Atención a la Mujer. Aquellas plazas reservadas que no se completen, pasarán a ofertarse al turno general.

Los campamentos están pensados prioritariamente para menores empadronados en Pamplona. Únicamente podrán acceder a esta propuesta las personas no empadronadas si quedaran plazas libres. El coste de los campamentos será de 20 euros, si bien se ofrecerán descuentos cuando se apunten dos o más hermanos o hermanas. El abono de la plaza se realizará en el momento de la inscripción, mediante tarjeta bancaria.

En la llamada, una misma persona podrá inscribir a un máximo de tres menores. Para cada una de ellas habrá que aportar nombre y apellidos, fecha de nacimiento, idioma elegido e información sobre posibles alergias o necesidades especiales.