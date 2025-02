El Ayuntamiento de Pamplona, "en proceso de dar respuesta" a las demandas de empadronamiento de personas sin hogar

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado que "hemos ya puesto en marcha" desde el Área de Acción Social el protocolo de empadronamiento para personas sin hogar. "Recientemente lo informamos en la comisión municipal correspondiente y estamos en un proceso de dar respuesta a todas las demandas que llevaban acumuladas desde hace tiempo en este ámbito", ha señalado.

En respuesta a los periodistas durante una rueda de prensa, Mauleón ha destacado que el Ayuntamiento de Pamplona y la Federación Navarra de Municipios y Concejos iniciaron a comienzos de legislatura "un proceso para elaborar un protocolo de empadronamiento para personas en situación de sinhogarismo o con dificultades para ser empadronadas en las viviendas donde efectivamente residen".

"Se montó un grupo de trabajo con las principales municipios de Navarra, Tudela, Tafalla, Estella, varios pueblos de la comarca, y acordamos un protocolo de empadronamiento social para las personas que están en esa circunstancia. Este fue aprobado en noviembre de manera definitiva y unánime por la ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y desde entonces lo venimos aplicando", ha comentado.

Además, ha dicho, este convenio "también era una petición del Defensor del Pueblo, que nos ha felicitado públicamente incluso por haber tomado la iniciativa, y que ya nos venía reclamando a las instituciones y a los ayuntamientos este protocolo".

Ha destacado Mauleón que "somos la primera comunidad que tiene un criterio común para todos los municipios". "De hecho, nos ha felicitado y nos ha pedido también la Federación Vasca de Municipios este protocolo, y también se han dirigido a nosotros desde el Ayuntamiento de Barcelona con el mismo propósito de interesarse", ha subrayado.

A su juicio, este protocolo unificado "nos va a permitir un criterio homogéneo en todos los ayuntamientos, que no haya trasvases artificiales entre un municipio y otro", y "combatir situaciones de fraude" ya que "hay personas vulnerables a las que se les cobraba por empadronarse, cosa que es evidentemente ilegal".

"Va a ser un instrumento de garantía de derechos y de cumplimiento de la obligación que tienen los ayuntamientos de empadronar a las personas que efectivamente residen en su municipio, independientemente incluso de que estén en una situación de sinhogarismo", ha comentado.

Por otro lado, ha destacado que en el año 2022 solo había 58 plazas para personas sin hogar" mientras que "el año pasado, en diciembre, se puso en marcha un nuevo albergue" y "en conjunto se disponía de 114 plazas".

"Llevamos todo el invierno, desde el inicio, aplicando siempre como si estuviéramos en ola de frío", ha dicho, tras subrayar que hay "165 plazas permanentes todo el invierno, no solo en los días que baja de 3 grados, sino que incluso en las últimas semanas de media estamos atendiendo a 180 personas con diferentes dispositivos: albergue de Trinitarios, viviendas municipales que vamos rehabilitando, albergue de Jesús y María, y vales de pensión".

A ello, según Mauleón, "hemos querido añadir todavía un grado más de protección, que es que cuando haya situaciones de extremo riesgo - que está definido en un protocolo que hemos trabajado tanto en el Ayuntamiento y estamos también en colaboración con Salud Pública del Gobierno de Navarra, que diariamente nos envía las previsiones meteorológicas- abriremos un nuevo dispositivo para las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

"Cuando abrimos Jesús y María de forma excepcional fue precisamente porque las previsiones daban esta situación de extremas dificultades climatológicas. Ahora mismo tenemos también ya disponible otro recurso en colaboración con Cruz Roja para cuando se dan esas circunstancias especiales que se definen de acuerdo a un protocolo municipal y de colaboración con Salud Pública", ha apuntado.

Por todo ello, ha reivindicado que "este equipo de gobierno lo que ha hecho es no solo reforzar las plazas de 114 a 165 plazas" sino que "además, por circunstancias humanitarias, estamos manteniendo una media de 180 plazas los últimos días, y no solo abrimos los días que baja de 3 grados, sino todo el invierno, que me parece muy importante esa cuestión".

Respecto a las obras en Casa Soto, iniciadas el pasado lunes, Mauleón ha explicado que "se anunció públicamente cuándo se iba a intervenir para acondicionar la zona" y que "los días previos, junto con Policía Comunitaria y los educadores sociales, se trabajó con las personas que pernoctaban dentro de esos invernaderos".

"Las cifras que nos habían llegado a nosotros era que había una media de 7-10 personas en esos invernaderos, a los que los días previos ya se les advirtió que, evidentemente, no podían estar en ese lugar en el momento en que se iniciasen las obras", ha dicho, tras añadir que "a esas personas, como al conjunto de personas sin hogar, se les atiende de acuerdo a la Ordenanza Municipal, a los recursos que he citado al principio, y que, dependiendo del tiempo de estancia o sus circunstancias, tienen derecho a unos dispositivos o a otros".