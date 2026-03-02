El Ayuntamiento de Pamplona realizará esta semana trabajos con dron en el entorno del Monumento a los Caídos

Imagen del Monumento a Los Caídos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a realizar durante esta semana trabajos de fotogrametría exterior e interior del Monumento a los Caídos. Se van a tomar imágenes aéreas con dron y fotografías del entorno del edificio para poder generar ortofotos, vídeos y modelos en 3D.

De esta forma, se obtendrá lo que se denomina un levantamiento audiovisual y en tres dimensiones del Monumento a los Caídos. Los trabajos los va a llevar a cabo la empresa Muxu Estudio Creativo con un presupuesto de 6.110,50 euros.

Este lunes, 2 de marzo, y mañana martes, día 3, se sobrevolará con dron el exterior del Monumento a los Caídos. Esta actuación se ejecutará "conforme a la normativa vigente" aplicable a operaciones con drones en España y en el marco europeo (AESA/EASA), incluyendo la implantación de perímetros de seguridad, procedimientos operacionales y medidas de mitigación del riesgo para personas y bienes.

Para el desarrollo de esta actividad, se trabajará en coordinación con Policía Municipal para el control de acceso a la zona restringida. Se va a vallar un perímetro aproximado de 10 metros desde la fachada del edificio para evitar riesgos durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, se sobrevolará con dron el interior del edificio para la toma de imágenes de espacios y detalles.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, han explicado en rueda de prensa los trabajos que se van a realizar estos días, que van a coincidir con un cambio en la imagen del Monumento a los Caídos con la colocación este lunes de una nueva lona en el friso del edificio.

Con unas dimensiones de 30 metros de largo por 2 metros de ancho, la lona se enmarca en las acciones de difusión y en el contexto del concurso de proyectos con intervención de jurado para la transformación del denominado Monumento a los Caídos en un museo memorial.

IMÁGENES CON DRON

El proyecto consiste en la captura de imágenes tanto interior como exterior. Se llevarán a cabo vuelos exteriores con dron para obtener tomas aéreas estabilizadas en 4K del monumento y su entorno.

Estos vuelos cubrirán fachadas, cubierta y áreas adyacentes, registrando imágenes y vídeos aéreos de alta resolución para documentar la estructura externa en su totalidad.

En el interior del edificio, se realizarán vuelos estacionarios con dron, que se complementarán fotografías terrestres de alta resolución tomadas con cámara profesional.

Se utilizará iluminación auxiliar en el interior para "garantizar la claridad y calidad de las imágenes en zonas de poca luz, resaltando detalles arquitectónicos y elementos de interés que deban ser documentados".

A partir de las imágenes captadas en los vuelos y fotografías, se llevará a cabo un levantamiento fotogramétrico tanto del exterior como del interior. Mediante software especializado, se generarán modelos tridimensionales precisos del Monumento (nubes de puntos y mallas poligonales), de los cuales se derivarán ortofotos escaladas y planos con referencias métricas.

Este proceso permitirá obtener mediciones y documentación geométrica "fiel" del edificio y "muy útil" para estudios técnicos posteriores.

VÍDEO DOCUMENTAL 3D Y ORTOFOTOS

El material audiovisual obtenido se procesará y editará para producir un vídeo documental en resolución 4K que muestre el Monumento a los Caídos desde distintas perspectivas.

Se editará una versión en formato comprimido, facilitando su difusión o descarga, y otra en calidad máxima 4K, "asegurando la conservación del detalle". La edición incluirá transiciones suaves, corrección de color básica y la integración de tomas interiores y aéreas para "ofrecer una visión integral del monumento".

Con las fotografías realizadas, se elaborarán ortofotografías tanto de la planta (vista cenital) como de las fachadas relevantes, las cuales estarán georreferenciadas y acotadas.

Adicionalmente, se proporcionarán planos de referencia (planta y alzados esquemáticos) obtenidos del modelo 3D, que incluirán escalas y referencias para facilitar su interpretación por parte de técnicos municipales o equipos de patrimonio.

Por último, se redactará una memoria técnica detallada que describirá el proceso llevado a cabo, incluyendo la metodología de trabajo, los equipos utilizados, las condiciones de vuelo, parámetros técnicos de captura, resultados obtenidos y recomendaciones para usos futuros del material.

Este informe se entregará en formato PDF, con "contenido esquemático y claro, adecuado para el archivo oficial y consulta por parte de los responsables del proyecto".