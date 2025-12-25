El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona la compra de libros para bibliotecas escolares y de material docente fungible

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para bibliotecas escolares y material docente fungible para colegios públicos de Educación Infantil, Primaria, Especial y Básica de personas adultas de Pamplona. Veinticinco centros educativos se repartirán los 110.330 euros de la convocatoria para financiar gastos llevados a cabo en el curso 2024-2025.

Estas ayudas buscan facilitar el incremento y renovación de los fondos bibliográficos de las bibliotecas escolares a través de la compra de libros, así como la renovación de material docente fungible de los colegios públicos para contribuir a la calidad de la enseñanza. La convocatoria establece un gasto máximo de 38.175 euros para bibliotecas escolares y de 72.155 euros para material docente fungible, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Como subvención para bibliotecas escolares, se destina una cantidad fija de 700 euros para cada uno de los centros públicos solicitantes de Educación Infantil y Primaria con menos de 150 alumnos; 700 euros para cada centro de Educación Especial y 700 euros para centros públicos de Educación Básica de Personas Adultas de Pamplona. El resto del presupuesto disponible se distribuye entre los demás colegios públicos de la ciudad solicitantes. Un 95% se reparte de manera proporcional a su alumnado y el 5%, a partes iguales, entre los colegios que adquieran al menos tres libros con tema de igualdad de género.

En cuanto al material fungible, se destinan 900 euros individualmente para los centros públicos solicitantes de Educación Infantil y Primaria con menos de 150 alumnos, de Educación Especial, así como centros públicos de Educación Básica de Personas Adultas de Pamplona. El resto del presupuesto disponible se distribuirá entre los demás colegios públicos de la ciudad solicitantes. Un 50% se reparte proporcionalmente al número de alumnado, el 25% proporcionalmente al número de alumnado que aparezca registrado en el censo del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como alumnado desfavorecido y el 25% restante entre el número de centros solicitantes, a partes iguales.