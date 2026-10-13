El Ayuntamiento de Pamplona se suma a la Semana del Clima de Navarra, entre el 15 y el 25 de octubre

El Ayuntamiento de Pamplona se suma a la Semana del Clima de Navarra con actividades para concienciar sobre la emergencia climática. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, en el marco de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático Municipal, se suma a la segunda edición de la Semana del Clima de Navarra, que se celebra entre el 15 y el 25 de octubre con el objetivo de impulsar la acción contra el cambio climático.

Esta iniciativa, en la que colaboran administraciones, centros educativos, asociaciones, empresas y ciudadanía, pretende compartir conocimiento, generar debate y, sobre todo, poner en marcha soluciones que favorezcan la adaptación, la sostenibilidad y la resiliencia de la Comunidad foral ante esta emergencia, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio pamplonés ha organizado un programa de actividades entre las que se incluyen una exposición, acompañada de una visita guiada, un mercadillo de intercambio sin dinero, una mesa redonda y dos talleres sobre consumo responsable de ropa y buenas prácticas en el hogar, respectivamente, que se celebrarán en el Museo de Educación Ambiental. El programa se completa con un taller adicional sobre rehabilitación energética en la Oficina de Transformación Comunitaria Milagrosa - Arrosadia. Todas las actividades son gratuitas y únicamente dos de los talleres requieren inscripción previa, en el teléfono 010-948 420 100.

Las actividades organizadas en torno a la Semana del Clima de Navarra comenzaron con la inauguración de la exposición 'Tejiendo Conciencia, rompiendo patrones de la industria textil' dentro de la campaña Ropa Limpia de la Fundación SETEM, que se podrá visitar en el Museo de Educación Ambiental hasta el próximo 30 de octubre. La muestra interactiva, en formato físico y digital en 3D, pretende sensibilizar sobre el impacto social y medio ambiental de la industria textil mediante una experiencia inmersiva, que combina información, audiovisuales y actividades lúdicas. El día 21 de octubre, de 18 a 20 horas, el coordinador de la campaña, José Luis Mariñelarena ofrecerá un recorrido guiado por el espacio expositivo.

El eje temático del consumo responsable continúa con el taller 'Armario Capsula', que se impartirá por Megan Walls en el Museo de Educación Ambiental el martes, 20 de octubre, entre las 18 y las 20 horas. La actividad, con carácter participativo, pretende dar a conocer cómo la moda textil afecta al planeta, ofreciendo alternativas para un consumo más responsable y proponiendo, incluso, la creación de una colección personal. La inscripción se puede formalizar en el teléfono 010-948 420 100.

Desde ese mismo martes hasta el viernes 23, las personas que se acerquen al Museo de Educación Ambiental podrán participar en un mercadillo de intercambio sin dinero, una iniciativa que pretende ofrecer una alternativa a la compra, favoreciendo la reutilización. La única condición será llevar objetos en buen estado que ya no se utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. El intercambio, de hasta un máximo de seis objetos, será supervisado por personal técnico, con la finalidad de garantizar un trueque equitativo.

TALLERES Y MESA REDONDA

Los talleres, además de la visita a la exposición, protagonizarán la jornada del miércoles, 21 de octubre. El primero de ellos 'Buenas prácticas en el hogar', que se impartirá de 16 a 17.30 horas en el Museo de Educación Ambiental, está dirigido a que la ciudadanía reduzca, con pequeños gestos, los consumos en el hogar, consiguiendo un ahorro energético. La segunda actividad formativa, prevista entre las 18 y las 19.30 horas en la Oficina de Transformación Comunitaria Milagrosa - Arrosadia es el taller 'Rehabilitación Energética y Regeneración Urbana: los Proyectos de Intervención Global', un encuentro de carácter didáctico orientado a explicar estos proyectos, que fomentan la participación ciudadana en el diseño de diferentes ámbitos del barrio. Ambos talleres requieren inscripción telefónica previa.

La programación municipal de la Semana del Clima de Navarra se cerrará el jueves 22 con una mesa redonda dividida en dos partes: 'Impactos y alternativas en el sector de la moda' y 'Respuestas y alternativas desde las organizaciones, marcas e instituciones'. Este encuentro que contará con representantes de organizaciones sociales locales e internacionales, sindicatos, marcas e instituciones, abordará las desigualdades sociales, económicas y ambientales, evidentes en determinados sectores, como el textil globalizado, incidiendo en la sobreexplotación de recursos naturales y de mano de obra precarizada y en la vulneración de derechos fundamentales que conlleva. Esta actividad, al igual que el taller y la exposición, está financiada además de por el Ayuntamiento de Pamplona, por Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Unión Europea y Political Watch.