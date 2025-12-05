El Ayuntamiento de Pamplona trabaja en la fuente de Julián Gayarre para colocar un sistema de recirculación del agua

Obras en la fuente de Julián Gayarre - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, dentro de los trabajos de mejora de las fuentes ornamentales que se están realizando en la ciudad y la instalación de sistemas de recirculación del agua, esta semana está interviniendo en el entorno de la fuente ornamental de Julián Gayarre, un elemento situado en la plaza central del Parque de la Taconera.

El presupuesto estimado de estos trabajos es de 32.000 euros. Esta plaza central ha sido modificada en varias ocasiones desde la construcción de la fuente en 1950 por el escultor Fructuoso Orduna y el arquitecto Víctor Eusa.

En estos momentos los trabajos tienen como objetivo instalar un aljibe de 500 litros de capacidad y un sistema de bombeo y recirculación que permita dejar de emplear agua de red durante las horas de funcionamiento de la fuente, "con el correspondiente ahorro económico y respeto ambiental".

Para ello esta semana se ha comenzado a abrir el pavimento 'duro' que existe alrededor de la fuente y se está excavando hasta llegar a un metro de profundidad, lo que permitirá la instalación de la bomba en arqueta de 80x80 cm y el aljibe, además de a excavar los elementos del sistema de recirculación.

Pero, además, el Ayuntamiento de Pamplona ha decidido ampliar la zona de excavación alrededor de la fuente para aprovechas estos trabajos y arreglar tres sumideros y así "corregir los problemas de encharcamiento en épocas de lluvia que se dan en ese espacio".

En esta intervención se aprovechará para volver a dotar a la fuente de un parterre de flor que recupere el diseño antiguo de esta zona del parque y aumente la superficie drenante en la zona.

El parterre se creará utilizando rosales que estarán delimitados por sendas borduras de 50 a 60 cm de altura, utilizando como seto la especie Euonymus pulchellus, del mismo porte y estética que el boj, pero resistente a la plaga de la Cydalima.

Aunque "el objetivo principal de la actuación es ahorrar agua y mejorar la sostenibilidad del elemento, también se conseguirá embellecer el ámbito de la fuente". El nuevo parterre a crear se dotará de un camino perimetral de un metro de ancho alrededor de la fuente que permita tanto el acceso de peatones como el acceso hasta la fuente para su mantenimiento.

Los paseos y recorridos en torno a la fuente La fuente ornamental de Julián Gayarre está situada en la plaza central del Parque de la Taconera, donde confluyen los tres paseos principales del parque denominados 'Las hayas', 'Guipuzcoanos', y 'Central'.

Esta plaza central ha sido modificada en varias ocasiones desde la construcción de la fuente, "respetándose el elemento artístico, pero interviniendo en su entorno".

Esta fuente ha contado históricamente con parterres a su alrededor de varios tamaños, formatos y especies, mobiliario urbano, plantaciones de arbolado, etc., hasta que en el año 2000/2001, con los trabajos de pavimentación de los paseos, se retiró el parterre existente en aquel momento.

En el año 2010, además, se sustituyó la pavimentación anterior por un hormigón poroso en toda la plaza, también en el entorno de la fuente; la operación se completó en 2018, pavimentando el último de los paseos que quedaba por intervenir ('Guipuzcoanos').

Ahora se crearán caminos transversales de un metro de ancho, a excepción del camino proveniente del paseo central que será de mayor anchura para alojar arquetas y bombeo. Todos los caminos se crearán con ofita estabilizada, de manera similar a lo existente en el resto de zonas del parque.

Tanto la ubicación concreta de los caminos, como su anchura definitiva se marcará tras llevar a cabo la excavación y la instalación de los componentes del sistema de recirculación.

UN PARQUE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Los Jardines de la Taconera, diseñados en 1830, son los más antiguos de Pamplona. Se tienden en las llamadas "zonas polémicas", los espacios en torno a las murallas modernas, zonas en las que en su momento estaba prohibido construir.

El baluarte de la Taconera, como el de Gonzaga, fue construido en el XVII como refuerzo del nuevo frente oeste trazado tras la construcción de la Ciudadela. Es un parque con setos, parterres y gran cantidad de arbolado. Entre las especies de este parque destacan hayas, magnolios y ginkgos biloba, además de laureles, acebos y una secuoya gigante de 40 metros de altura.

Uno de los árboles más llamativos es la sófora japónica, que se encuentra el 'Café vienés'; también se puede ver un tejo en espiral, un fresno y diversos parterres florales.

Además de la fuente dedicada a Julian Gayarre, inicialmente diseñada para la actual plaza de las Merindades, el parque acoge el busto que rinde homenaje al compositor burladés Hilarión Eslava o el Monumento a la Beneficencia, más conocido como 'la Mari Blanca'.