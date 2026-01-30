El Ayuntamiento realoja a tres familias de un edificio de Jarauta tras detectar un "fallo estructural" en el inmueble

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres familias, residentes en el inmueble de la calle Jarauta 84, han sido realojadas de urgencia ante un "fallo estructural" hallado en el edificio durante una revisión rutinaria.

El Ayuntamiento de Pamplona, según ha informado en una nota, ha realojado temporalmente a las cuatro personas residentes en un hotel, a la espera de trasladarlas la próxima semana a las viviendas municipales de San Pedro, que forman parte del proyecto Open Lab. Se espera que las obras para resolver el problema detectado puedan estar listas en mes y medio.

El edificio de la calle Jarauta 84 es, en parte, propiedad municipal. Pamplona Ciudad Habitable, sociedad pública municipal, ostenta la titularidad de todo el inmueble, salvo los tres pisos ahora desalojados. El resto de viviendas permanecen cerradas y vacías.

Como parte de la revisión rutinaria de los inmuebles municipales, en la visita realizada ayer se detectó un derrumbe parcial en el muro de contención del sótano del edificio. Ese derrumbe ha eliminado, además, parte del apuntalamiento del techo del sótano, justo debajo del portal.

Ante el "riesgo de desplome del suelo del portal", se activó el protocolo de coordinación con todas las áreas implicadas, y se comunicó a los propietarios e inquilinos de las tres viviendas ocupadas la necesidad de desalojar urgentemente el inmueble.

En esta labor, se implicaron, además del área de Urbanismo, la de Seguridad Ciudadana, que dio aviso a los vecinos y colaboró en el desalojo, y la de Acción Social, encargada de reubicar a las personas afectadas en distintas alternativas habitacionales.

De hecho, el Ayuntamiento de Pamplona ha reubicado temporalmente a las cuatro personas afectadas en un hotel durante una semana, a la espera de que la Oficina de Vivienda coordine con la Agencia Energética de Pamplona y con el área de Acción Social su traslado a las viviendas rehabilitadas de San Pedro.

Tras la revisión de la zona con un experto estructurista, ayer "se dieron los pasos necesarios para abordar la obra de urgencia". En los próximos días se va a proceder a asegurar la zona y reparar el muro dañado, con la supervisión de Pamplona Ciudad Habitable (PCH).

En la actualidad, PCH cuenta con más de 80 viviendas de propiedad municipal, que "supervisa periódicamente para garantizar su estado".