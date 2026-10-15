El Ayuntamiento rotulará otros 34 vehículos municipales con el logotipo y la imagen de la Marca Pamplona

Archivo - El Ayuntamiento contará el próximo año con 45 vehículos rotulados con la imagen de Marca Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de un contrato para la rotulación de 34 vehículos municipales de las áreas de Conservación Urbana, Servicios Sociales, Cultural, Educación y Recursos Humanos con la imagen de la Marca Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona invertirá 79.860 euros y los trabajos deberán estar concluidos para final de año. En 2025 ya se rotularon en una primera fase 45 vehículos de las áreas de Conservación Urbana, Servicios Sociales, Educación y Recursos Humanos.

La Marca Pamplona se plasma en un logotipo que es la expresión visible de un relato, con el signo '=' (igual) como articulador visual. A través de esa identidad visual, el Ayuntamiento de Pamplona busca "plasmar la autenticidad y pluralidad de la ciudad y de sus gentes, que buscan lugares de encuentro, independientemente de su origen o la lengua que hablen". La paleta de color de la Marca Pamplona parte del verde de su bandera que es, además, "expresión de sus parques, zonas verdes y vanguardias en sostenibilidad", ha explicado el Consistorio.

Dentro de la implementación de la marca, uno de los proyectos más importantes por su visibilidad es la rotulación de la flota de vehículos municipales del Ayuntamiento de Pamplona. El rotulado se ajustará a los modelos proporcionados en cuanto a impresión, formato, color, clase de material y demás requisitos, que se recogen en el contrato. Los anexos del contrato establecen también las proporciones a pintar en verde y en blanco. Del total de 34 vehículos, 15 se rotularán con un pintado completo, principalmente turismos o furgonetas, y otros 19 requerirán un rotulado más ligero con vinilos y manteniendo el color blanco.

Para la adjudicación del contrato, se valorará la oferta económica presentada por las empresas licitadoras (75 puntos), el plazo de entrega de los vehículos rotulados (10 puntos) y criterios medioambientales relacionados con el etiquetado de las pinturas (10 puntos).